16歲瑞典少女為氣候「罷課」 獲諾貝爾和平獎提名

2019-03-14 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）獲諾貝爾和平獎提名。 路透社 分享 facebook

瑞典一位16歲、患有亞斯伯格症少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg），去年8月起，每周五拒絕上課、到瑞典議會門口靜坐。原因是，「暖化氣候正在搞砸我的未來」，而大人卻漠不關心。她的倡議行動「周五為未來奮鬥」（Fridays For Future）掀起全球旋風，至今有逾99國、1千3百餘校師生聲援她。今天，她也獲3位挪威立法者（Norwegian lawmakers）提名諾貝爾和平獎。

這位總是綁著兩條辮子的北歐女孩，也先後在TED演講，以及在去年聯合國氣候大會代表青少年世代發言：政治人物面對嚴重的氣候危機，幾十年來毫無積極作為，「把暖化的負擔丟給我們這些小孩。」她也邀請更多年輕世代，每周五走出教室，加入「搶救自己的未來」的行列。

台灣也未缺席於這項「周五為未來奮鬥」的行動，目前已知台中特殊教育學校、基隆二信高中、桃園高中、彰化女中、彰化高中、台灣大學、暨南大學、台北國語實小家長會等8校，以不同形式支持雷塔的行動，是東亞地區校數最多的國家，且持續增加中；超過中國大陸4校，日韓各2校。

世界各地學生將共同在明天（15日），與雷塔・桑柏格攜手宣示，讓綠色行動遍地開花。