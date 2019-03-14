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影／豆腐渣工程釀禍！奈及利亞樓塌 12名學童死亡

2019-03-14 12:51聯合報 記者周辰陽╱即時報導

奈及利亞商業大城拉哥斯（Lagos）13日上午發生建築物倒塌，當時位於二樓的非法經營學校有上百名學生，根據當地媒體報導，目前至少有12名學童死亡，搜救行動仍持續進行中。

多家外媒報導，事發當時是早上約10點左右，出事建築位於拉哥斯島的Ita Faji區，一樓是商店，二樓是Ohen托兒所與小學（Ohen Nursery and Primary School），搜救人員稱Ohen托兒所與小學有超過一百名學童，其他樓層則是公寓。

根據奈國《領導報》（Leadership）報導，目前全棟建築約45名學童被救出，但至少有12學童死亡，還有許多學童及其他人被埋在殘骸中。現場可看到書包、玩具與制服散落各處，搜救人員與當地居民正在尋找生還者，卻被大批圍觀群眾阻礙。

由於建商常用次級建材，官員執法不嚴，奈及利亞建築倒塌並不罕見。業主之子聲稱，建物2010年完工後，就交由開發商管理10年。主管官員確認該棟建築被認定「損壞」（distressed），已列入拆除名單。

儘管事前並未出現可能倒塌的跡象，當地居民卻指該建築本就殘破不堪，早有人提出檢舉，建管官員卻總是因收賄而睜隻眼閉隻眼。也有目擊者稱，當地許多建築光看外觀就覺得不安全，根本就不應該設立學校。

拉哥斯州長指出，Ita Faji區的絕大多數建物已被標定拆除，部分業主卻拒絕服從拆遷通知，但他承諾官方會拆除結構有缺陷的建築。州長表示，出事建築物被登記為住宅，學校與商店都是非法經營。有關單位將追查此一不幸事件，並將罪魁禍首繩之於法。

奈及利亞拉哥斯的搜救單位13日正在一棟倒塌建築現場尋找可能的生還者，該棟建築二樓...
奈及利亞拉哥斯的搜救單位13日正在一棟倒塌建築現場尋找可能的生還者，該棟建築二樓設有一間托兒所與小學，但當地居民指該建築本就殘破不堪。美聯
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奈及利亞搜救人員從商業首都拉哥斯一處倒塌建築救出一名學童，州長指出事建築物被登記...
奈及利亞搜救人員從商業首都拉哥斯一處倒塌建築救出一名學童，州長指出事建築物被登記為住宅，二樓學校與一樓商店都是非法經營。路透
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建築奈及利亞
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