影／豆腐渣工程釀禍！奈及利亞樓塌 12名學童死亡

2019-03-14 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



奈及利亞商業大城拉哥斯（Lagos）13日上午發生建築物倒塌，當時位於二樓的非法經營學校有上百名學生，根據當地媒體報導，目前至少有12名學童死亡，搜救行動仍持續進行中。

多家外媒報導，事發當時是早上約10點左右，出事建築位於拉哥斯島的Ita Faji區，一樓是商店，二樓是Ohen托兒所與小學（Ohen Nursery and Primary School），搜救人員稱Ohen托兒所與小學有超過一百名學童，其他樓層則是公寓。

根據奈國《領導報》（Leadership）報導，目前全棟建築約45名學童被救出，但至少有12學童死亡，還有許多學童及其他人被埋在殘骸中。現場可看到書包、玩具與制服散落各處，搜救人員與當地居民正在尋找生還者，卻被大批圍觀群眾阻礙。

由於建商常用次級建材，官員執法不嚴，奈及利亞建築倒塌並不罕見。業主之子聲稱，建物2010年完工後，就交由開發商管理10年。主管官員確認該棟建築被認定「損壞」（distressed），已列入拆除名單。

儘管事前並未出現可能倒塌的跡象，當地居民卻指該建築本就殘破不堪，早有人提出檢舉，建管官員卻總是因收賄而睜隻眼閉隻眼。也有目擊者稱，當地許多建築光看外觀就覺得不安全，根本就不應該設立學校。