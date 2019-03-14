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北韓使館遭入侵 西班牙懷疑CIA

2019-03-14 14:27聯合晚報 編譯徐榆涵╱綜合報導

北韓西班牙馬德里大使館上月底遭入侵，多名不明分子綑綁工作人員，還偷走手機與電腦。西班牙媒體報導，西班牙情報官員認為，十名涉案者中至少有兩名與美國中央情報局（CIA）有關。

西班牙國家報（El País）報導，警方與西班牙國家情報中心（CNI）正在調查2月22日發生在首都西區的不尋常搶劫案。事件發生在美國總統川普與北韓領袖金正恩第二次高峰會前五天。

線上報紙El Confidencial報導，十名涉案者當天衝入馬德里北韓大使館，綑綁工作人員並加以審問，還搶走館內文件、手機及電腦，然後乘坐兩輛掛有外交車牌的車輛離去。調查人員調閱閉路電視畫面後發現，十名不明分子中，至少有兩人與CIA有關。

據報導，館內人員向調查人員表示，嫌犯講韓語，可能來自南韓，因此西班牙相信，此事與政治間諜活動有關，懷疑CIA與南韓情報部門合作，但CIA矢口否認。

報導稱，強盜事件的目的是為了獲得北韓國務委員會對美特別代表金赫哲的情報。金赫哲在上個月底舉行的第二次美朝峰會中，擔任北韓主要談判代表，過去曾任駐西班牙大使，前年9月因為北韓試射彈道飛彈等理由被驅逐出境。

至於西班牙是否向美國大使館抗議或要求美方解釋，西班牙外交部不願評論，只說警方正在調查。

西班牙北韓大使館彈道飛彈
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