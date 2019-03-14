FBI探員： 「千人計畫」不是問題 受鼓勵違法才是癥結

2019-03-14 13:11 世界日報 記者薛峰╱芝加哥報導



中美局勢變化不斷，華裔被控商業間諜的案例時有所聞，聯邦調查局芝加哥辦公室探員羅伯茲(Joel Robertz)在一場座談會中，針對華人疑慮說明指出，參與中國政府的「千人計畫」並無問題，但部分人因此違法將美國技術與科研成果帶回中國的「行為」，才是檢調單位的關注重點。

羅伯茲與多位法律專業人員，日前出席美國華人聯合會伊州分會等組織，於芝加哥舉行的「中美衝突時期美國華裔面臨的新環境」座談時，從多方面分析了問題的癥結與疑義。

羅伯茲說， FBI的使命是維護憲法，保護美國華人在內的所有美公民，他表示，中國政府完全有權力制訂並實施其戰略目標，但其中某些目標也許會與美國目標產生衝突，一旦這些措施在美國推行和實施的話，有些手段可能會違反美國法律。

他提到，例如「千人計畫」 ，是個專門為中國政府挖掘人才的計畫，他說，「參加這個計畫本身完全沒有問題，但是有些人卻可能受到鼓勵，選擇通過違法手段把美國的技術和科研成果帶回中國。」

羅伯茲表示，FBI調查上述案例時，「並不是針對個人，而是針對某些特定行為。」

司法部聯邦助理檢察官達里爾(Steven Dollear)說，通常竊取商業機密的行為，最常發生在雇員離職時，這些違法者，可能只花5分鐘到幾小時，就把公司文件拷貝在隨身碟後帶出，他表示，由於調查複雜，檢查單位在進行調查時，都會確實謹慎避免越線。

他說明，檢察機關有責任在起訴時，提供超越合理懷疑的證明，竊取商業機密的案子，一般都是由利益受到損害的公司首先向政府機關報案。

曾為李文和案辯護的著名律師孫自華(Brian Sun)提醒，華人參與任何與中國合作的項目時，一定要全面透明，如科學家在申請國家衛生研究院(NIH)經費時，必須主動列出受到哪些國家政府的資助。

曾任民權律師的王愛玲說，華人與政府和執法部門缺少溝通，導致認知差距，加上恐懼、不信任的情緒，應對能力相對降低。