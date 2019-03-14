改革高恩大權一把抓體制 日產擬暫不任命新會長

2019-03-14 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本汽車大廠日產在前董事長高恩被捕後，開始改革經營體制。但為了顧慮聯盟夥伴、日產大股東法國雷諾汽車，日產有意空下會長職缺，至於慣例上由會長出任的董事會主席一職，將聘請經濟團體聯合會前會長榊原定征擔任。

高恩因涉嫌挪用公款、違反金融商品交易法等罪名被逮捕，被拘留108日後，上周獲保釋。

根據「日本經濟新聞」等日媒報導，高恩被捕後，日產成立了公司治理改善特別委員會，檢討經營體制。委員會認為，過去日產權力過度集中於高恩一人，是產生弊端的原因，建議實質上縮小會長權利，並聘請外部董事擔任董事會主席，讓執行與監督分立。

日產將在6月的定期股東大會上通過聘請榊原定征出任董事會主席一案。