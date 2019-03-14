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改革高恩大權一把抓體制 日產擬暫不任命新會長

2019-03-14 08:48聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本汽車大廠日產在前董事長高恩被捕後，開始改革經營體制。但為了顧慮聯盟夥伴、日產大股東法國雷諾汽車，日產有意空下會長職缺，至於慣例上由會長出任的董事會主席一職，將聘請經濟團體聯合會前會長榊原定征擔任。

高恩因涉嫌挪用公款、違反金融商品交易法等罪名被逮捕，被拘留108日後，上周獲保釋。

根據「日本經濟新聞」等日媒報導，高恩被捕後，日產成立了公司治理改善特別委員會，檢討經營體制。委員會認為，過去日產權力過度集中於高恩一人，是產生弊端的原因，建議實質上縮小會長權利，並聘請外部董事擔任董事會主席，讓執行與監督分立。

日產將在6月的定期股東大會上通過聘請榊原定征出任董事會主席一案。

雷諾、日產、三菱12日發表創設新的三社聯合決策機制「Alliance Operating Board」，由雷諾會長尚．多明尼克．盛納德（Jean-Dominique Senard）擔任會長，三社聯盟由單一主導走向合議制，取代過去高恩權力一把抓的舊體制。過去高恩主政時代，他一人身兼雷諾、日產以及三社聯盟會長。對於日產仍空缺的會長一職，盛納德在12日記者會明確表示，他無意出任。

日本汽車大廠日產在前董事長高恩（左）因涉嫌挪用公款、違反金融商品交易法等罪名被逮...
日本汽車大廠日產在前董事長高恩（左）因涉嫌挪用公款、違反金融商品交易法等罪名被逮捕，被拘留108日後，上周獲保釋。法新社
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