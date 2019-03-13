投資人押升英鎊是一大險注

2019-03-13 23:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



英國首相梅伊一再推動她的「脫歐」協議，強調這是替代「硬脫（無協議脫歐）」與「不脫」的最佳方案。但當她與歐盟第二度達成的協議12日再度遭到英國國會否決後，市場反應已經明白告訴她一個事實，就是投資人認為梅伊以「硬脫」作為威脅的手段，已經完全無用，而播亂反正的跡象可能即將浮現。

彭博資訊歐盟專欄作者勞倫特（Lionel Laurent）指出，儘管梅伊政府及英國下議院已完全失能，但英鎊13日仍然升值。匯市交易商認為國會13日將會再否決「硬脫」議案，14日將會通過「延脫」案，讓英國再度有機會採取更符合經濟利益的方式「脫歐」。

如果英國最後的作法是國會重新選舉，或舉行「二次脫歐公投」，自然符合交易商上述的想法。結果將是梅伊下台，英國可能「軟脫」或「不脫」，這都是令市場愉快的結果，也是英鎊／美元升值的理由。

但這種想法可能樂觀到危險的地步。第一項瑕疵，在於市場假定國會能夠片面地封殺「硬脫」。但事實上英國若要將3月29日的「脫歐」期限延後，必須得到歐盟27國的全部同意，但各國是否同意仍在未定之天。

如果只是將期限稍稍延後，的確可以辦到，但到5、6月時又將再度面對現實。如果能延後一、兩年，對英國雖然有利，但卻將傷害歐盟本身的團結，因為歐洲議會即將於5月改選，且歐盟執委會主席也將於今年秋天換人。而且據英國民調顯示，民眾也不支持拖太久。如果期限能短暫延長，固然有助於英國經濟躲過一場災難，但想要使分裂的英國國會在幾個月內產生共識，無異緣木求魚。

工黨黨魁柯賓主張英國與歐盟建立永久性的關稅同盟，但無法得到國會多數議員的支持；以「挪威模式」讓英國能進入單一市場的構想，同樣無法在過會過半。如果維持現狀，梅伊及內閣繼續留任，國會黨派分立，歐盟方面也很難再以梅伊政府作為談判夥伴。

交易商也期待英國國會改選，或舉行二次公投，以打破目前的僵局。但英國民眾及政治人物是否願意放棄民粹主義，轉而擁抱務實主義？最新民調顯示，如果二次公投，32%主張「脫歐」，40%主張「留歐」，29%回答「不知道」，因此公投結果究竟會如何，目前仍不明朗。

如果要改選，梅伊就可以做到，即解散國會，但可能使民眾必須在主張「硬脫」及「軟脫」中做出抉擇，政治極端主義者仍可能出線。