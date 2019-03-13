巴西爆校園槍擊案 2青少年開槍殺6人後自盡

2019-03-13 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



巴西聖保羅州蘇札諾（Suzano）的「勞爾巴席爾教授學校」，13日爆發校園槍擊案，據稱2名青少年持槍在校內開火，射殺5名學生及1名成人，之後舉槍自盡。

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