奈及利亞校舍坍塌 8學童罹難多人受困

2019-03-13 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



非洲國家奈及利亞最大城拉哥斯一座房舍13日突然坍塌，救難人員說，一所學校設在裡面，約有100名學童。BBC報導，已有至少8名孩童罹難，瓦礫堆中可能還有很多人遭活埋。

這棟坍塌房舍有三層樓，學校位在三樓。出事原因仍待調查。