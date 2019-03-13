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奈及利亞校舍坍塌 救難人員搶救上百學童

2019-03-13 21:12聯合報 記者曹國維╱即時報導

非洲國家奈及利亞最大城拉哥斯一座房舍13日突然坍塌，救難人員說，一所學校設在裡面，約有100名學童。

一名救難人員對法新社說，「至少10人」困在坍塌的房舍內，應該都還活者。路透報導，居民和目擊者說，已有7名孩童從瓦礫堆中被救出。

奈及利亞拉哥斯一棟校舍13日坍塌，救難人員從瓦礫堆中救出一名受傷學童。美聯社
奈及利亞拉哥斯一棟校舍13日坍塌，救難人員從瓦礫堆中救出一名受傷學童。美聯社
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奈及利亞拉哥斯一棟校舍13日坍塌，救難人員在現場搶救受困學童。美聯社
奈及利亞拉哥斯一棟校舍13日坍塌，救難人員在現場搶救受困學童。美聯社
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奈及利亞拉哥斯一棟房舍13日坍塌。美聯社
奈及利亞拉哥斯一棟房舍13日坍塌。美聯社
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非洲奈及利亞
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