奈及利亞校舍坍塌 救難人員搶救上百學童

2019-03-13 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



非洲國家奈及利亞最大城拉哥斯一座房舍13日突然坍塌，救難人員說，一所學校設在裡面，約有100名學童。