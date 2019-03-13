黨內同志不挺又失聲 梅伊窘態畢露

2019-03-13 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國首相梅伊12日再度苦吞表決慘敗，似乎有跡可循。

紐約時報指出，第一個徵兆是梅伊的丈夫菲利浦悄悄入座議事廳貴賓席。除非太座有難，否則菲利浦很少來國會。媒體一陣騷動，大家知道：「代誌大條了」。

梅伊開始演說，無論是因為沒睡好或談判壓力大，梅伊失聲了，破鑼嗓有如2017年的慘劇重演：梅伊在保守黨年會演講，頻頻狂咳，幾乎語不成句，幸有財相哈蒙德適時遞上開水和喉糖解圍。

這次不但沒人救駕，甚至梅伊在表決前演說時，後方的黨籍議員席已經空了一半。為了避免有部長請辭，梅伊甚至被迫開放投票。

在場觀察的哈芬頓郵報政治組主任沃夫表示：「梅伊還真是悲慘。不僅聲音，連同志也離她遠去。」

梅伊11日向歐盟爭取到具有法律拘束力的修正協議承諾，希望能說服黨內強硬派同意英國不再受困於北愛爾蘭邊界的備案。不料，相當於內閣法律顧問的檢察總長考克斯，卻提出「法律風險不變」的意見

評估。

倫敦國王學院外交系教授梅儂表示：「考克斯的意見很要命。」

表決過後，一名記者問保守黨副主席克萊福里：「為什麼梅伊今晚不宣布請辭？英國政壇何時出現過輸掉兩次重大表決，還沒請辭的首相？」

在野的工黨前顧問哈薩里卡指出：「脫歐毀了梅伊也救了她。梅伊知道，英國一完成脫歐，她就得跟著下台。但梅伊認為時間還沒到，所以會努力苟延殘喘，能撐多久是多久。」