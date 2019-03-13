霍金看護被判定照顧不周 證照被吊銷

2019-03-13 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



已故英國天文物理學家霍金（Stephen Hawking）的私人護士陶迪（Patricia Dowdy, 61歲），遭霍金的子女控告照顧不周，經英國護理師與助產士協會專案小組審理，12日判定她怠忽職守，未能給予霍金應得的照護，決議吊銷其證照，以後不能再當護士。

陶迪自1999至2004年間擔任霍金的私人看護，2013年7月再度獲聘，2016年3月被停職。3月14日是霍金過世1周年。