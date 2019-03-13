全球城市生活品質排名 台北第84 音樂之都10連霸
根據美世（Mercer）人力資源管理諮詢公司發表的「2019全球城市生活品質排名」，台北在全球評比城市排名第84，在亞太地區僅領先第85的馬來西亞吉隆坡、第94的南韓釜山及第101的馬來西亞新山。
奧地利首都維也納連續第10年奪冠，亞太地區排名最前的是第3名的紐西蘭北島大城奧克蘭。
列入評比的全球城市共有231個，最後一名是伊拉克首都巴格達。
這項全球城市生活品質排行，是跨國企業決定外派員工的薪資及津貼參考來源，包括39個評比項目，例如住屋、政治穩定度、犯罪率、休閒生活、空氣汙染、基礎建設、醫療系統、教育制度、經濟環境等。
2019全球城市生活品質榜前10名
1、奧地利維也納
2、瑞士蘇黎世
3、加拿大溫哥華
3、德國慕尼黑
3、紐西蘭奧克蘭
6、德國杜塞道夫
7、德國法蘭克福
8、丹麥哥本哈根
9、瑞士日內瓦
10、瑞士巴塞爾
2019全球城市生活品質－亞太地區部分排名
11、澳洲雪梨
15、紐西蘭威靈頓
17、澳洲墨爾本
21、澳洲伯斯
25、新加坡
29、澳洲阿德雷德
30、澳洲坎培拉
35、澳洲布里斯班
49、日本神戶
49、日本東京
55、日本橫濱
58、日本大阪
71、香港
77、南韓首爾
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