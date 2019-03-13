全球城市生活品質排名 台北第84 音樂之都10連霸

2019-03-13 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



根據美世（Mercer）人力資源管理諮詢公司發表的「2019全球城市生活品質排名」，台北在全球評比城市排名第84，在亞太地區僅領先第85的馬來西亞吉隆坡、第94的南韓釜山及第101的馬來西亞新山。

奧地利首都維也納連續第10年奪冠，亞太地區排名最前的是第3名的紐西蘭北島大城奧克蘭。

列入評比的全球城市共有231個，最後一名是伊拉克首都巴格達。

這項全球城市生活品質排行，是跨國企業決定外派員工的薪資及津貼參考來源，包括39個評比項目，例如住屋、政治穩定度、犯罪率、休閒生活、空氣汙染、基礎建設、醫療系統、教育制度、經濟環境等。

2019全球城市生活品質榜前10名

1、奧地利維也納

2、瑞士蘇黎世

3、加拿大溫哥華

3、德國慕尼黑

3、紐西蘭奧克蘭

6、德國杜塞道夫

7、德國法蘭克福

8、丹麥哥本哈根

9、瑞士日內瓦

10、瑞士巴塞爾

2019全球城市生活品質－亞太地區部分排名

11、澳洲雪梨

15、紐西蘭威靈頓

17、澳洲墨爾本

21、澳洲伯斯

25、新加坡

29、澳洲阿德雷德

30、澳洲坎培拉

35、澳洲布里斯班

49、日本神戶

49、日本東京

55、日本橫濱

58、日本大阪

71、香港