親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英脫歐案又受挫
波音737機瘟
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

IS陷窮途末路 籲追隨者參與聖戰

2019-03-13 18:43台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

即使IS只剩寸土，他們仍不放棄。IS近日在社群網站上傳影片，希望全世界支持者可以響應聖戰的感召。不過庫德族部隊「敘利亞民主力量」發言人在推特發文，表示自昨天（11日）起，已有3000名IS成員對他們投降。降軍們都對加入IS，及參與慘無人道的行為感到後悔。

試圖掙扎 盼各地響應

根據《路透社》的報導，比起IS在早期影片中，對伊拉克、敘利亞等佔領勝利的炫燿宣傳手法，如今他們認知全球在軍事上對他們的圍堵，只好轉而祈求支持者能堅持奮戰。

IS在2014崛起後，因為對於少數族群的屠殺行為與對婦女的性侵等違反人道的行為受到世界撻伐。但在這支影片裡，他們希望讓外界看到他們堅定的信仰。因此，即使處境艱苦仍屹立不搖。

「為什麼他們轟炸完我們，整個世界卻要對抗我們？我們到底犯了什麼罪？」影片裡說。「不要放棄，兄弟們！保持你的信念！」一個有北非口音的IS成員說。

慘無人道 令人心寒

但是根據英國《衛報》先前報導，許多投奔IS的信眾看到IS許多慘無人道的行為，和對婦女無理的對待後，都感到良心不安而退出。當初加入IS的美國婦女在逃出來時表示，他們以為他們在作對的事，但在IS裡她變得非常無情，她希望美國政府可以原諒她，「沒收我的護照都沒有關係，我不想再回到中東了。」她說。

目前IS在敘利亞東部和伊拉克北部仍有殘存的領土，不過美國支持的「敘利亞民主力量」受訪時表示，IS在伊拉克北部的那些零散的基地雖然還持續抵抗，不過整個戰爭「快要結束了。」

【更多精采內容，詳見

IS敘利亞伊拉克
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

北韓遭制裁金正恩仍買得到名車 聯合國要查

2019-03-13 15:49

霍金看護被判定照顧不周 證照被吊銷

2019-03-13 18:48

全球城市生活品質排名 台北第84 音樂之都10連霸

2019-03-13 18:47

阿聯入列 歐盟避稅港黑名單增至15個

2019-03-13 17:07

托福槍手 5華人被捕 1人逃到台灣

2019-03-13 13:28

巴拉圭總統訪巴西 兩國元首重申支持瓜伊多

2019-03-13 11:27

委內瑞拉數千人抗議 瓜伊多誓言將馬杜洛趕下台

2019-03-13 11:04

北韓駭客經濟！竊盜6.7億美金虛擬貨幣，突破制裁網

2019-03-13 10:53

日憂禮數不周？習近平6月訪日 傳規畫生變

2019-03-13 00:23

日向WTO提告南韓禁福島8縣水產 判決下月出爐

2019-03-12 21:13

金正恩下一步？搬出祖父金日成遺訓當指引

2019-03-12 19:42

經濟制裁難消受 伊朗求助伊拉克

2019-03-12 18:05

川金二會不算破局 波頓：將有三會

2019-03-12 18:05

葉門內戰再爆23平民亡 雙方口徑不一

2019-03-12 18:04

欽點接班人 阿國8旬強人不放權

2019-03-12 18:02

中華民國友邦元首擁14妻 一年內卻二度喪偶

2019-03-12 16:28

神學士創始人生前躲基地附近 美軍渾然不知

2019-03-12 15:59

馬杜洛燒物資？紐時還原真相：反對派不慎引火

2019-03-12 15:58

北韓公布國會議員當選名單 沒有金正恩

2019-03-12 15:51

中印曾計畫合作登月 兩國關係不睦致破局

2019-03-12 15:49

北韓高層代表團低調訪問北京 可能通報川金二會

2019-03-12 15:47

法國黃背心運動難解 成民粹勢力滋長沃土

2019-03-08 16:36

反恐戰爭將落幕 美全球戰略布局華為首當其衝

2019-03-07 09:58

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

當心腦膜炎！28歲辣妹因輕忽 十天後切除十指與雙腿

2019-03-12 21:11

有錢家長行賄幫子女進名校 耶魯、史丹福等都中招

2019-03-13 02:52

突然俯衝！美機師曾通報兩起波音737 MAX 8異常

2019-03-13 10:46

從破紀錄到破功…波音傳奇機 為何秒變燙手貨？

2019-03-13 11:00

波音737 MAX連摔2架 自認飛機專家的川普發表高見

2019-03-13 08:45

要撞上了！姐弟嚇壞 飛機衝撞摩天輪影片曝光

2019-03-13 11:51

波音連摔兩架飛機 旅客急問：我是搭737 Max 8嗎？

2019-03-12 22:16

美國少女失蹤20年返家 改名變大嬸還講西班牙語

2019-03-13 14:26

梅伊脫歐協議再遭國會否決 只有延遲一途

2019-03-13 06:26

衣航失事機長才29歲 飛行經驗8000小時

2019-03-12 22:10

衣航失事機長 年僅29歲 飛航明日之星

2019-03-13 00:30

長毛象復活出現突破 科學家成功誘發冰凍細胞

2019-03-12 21:44

賴海哲：美中貿易談判在關鍵問題上取得進展

2019-03-12 23:30

737停飛範圍擴大 波音拉低道瓊指數

2019-03-13 06:08

前往肯亞度假 加拿大一家六口搭上衣航死亡班機

2019-03-12 19:58

智慧手機成癮者的解方：買第二支無趣手機

2019-03-12 23:16

5個月2度空難 波音737 MAX 8 多國宣布停飛

2019-03-13 00:27

阿聯、印度加入禁飛波音737 MAX 8行列

2019-03-13 15:07

英脫二次公投 唯一解方

2019-03-12 23:17

全美首例！華盛頓州「人屍堆肥」可望合法

2019-03-13 11:58

住惡臭垃圾屋蟑螂亂竄 5歲失語女童哭喊求救

2019-03-12 19:27

美CPI降溫 暫停升息期拉長

2019-03-13 00:10

391票反對242票支持 梅伊脫歐協議再度遭否決

2019-03-13 05:26

歐盟紐澳加入停飛波音737 Max行列 FAA堅持安全無虞

2019-03-13 08:34

準婆婆禁毀容截肢父參加婚禮 網一面倒籲快放生

2019-03-13 13:37

英國、馬來西亞 禁止衣航失事同型機進入領空

2019-03-12 21:41

一眼看懂2地圖！越來越少國家還飛波音737 Max 8

2019-03-13 17:19

美國除外全球紛停飛Max 8 對航空業和波音影響多大Q&A

2019-03-13 11:54

失聲的梅伊也失去國會支持 彭博：她徹底失敗應換人做

2019-03-13 11:45

「裸體蒙娜麗莎」 很可能是達文西真跡

2019-03-13 13:53

美堅不停飛737 MAX 各國不再唯美國馬首是瞻

2019-03-13 16:07

美警告德國：若不抵制華為 限制情報分享

2019-03-13 00:17

歐盟策略大轉彎：中國是政治、經濟對手

2019-03-13 11:41

罷工現場開起音樂會 指揮大師慕提現身力挺音樂家

2019-03-13 03:41

日憂禮數不周？習近平6月訪日 傳規畫生變

2019-03-13 00:23

南韓、澳洲宣布停飛波音737 Max

2019-03-12 20:26

日本「王子殿下」改名 12萬網友推文讚

2019-03-13 08:44

日本研議對韓報復措施 不排除停止匯款、停發簽證

2019-03-13 10:33

金正恩下一步？搬出祖父金日成遺訓當指引

2019-03-12 19:42

北韓遭制裁金正恩仍買得到名車 聯合國要查

2019-03-13 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top