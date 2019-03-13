IS陷窮途末路 籲追隨者參與聖戰

2019-03-13 18:43 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



即使IS只剩寸土，他們仍不放棄。IS近日在社群網站上傳影片，希望全世界支持者可以響應聖戰的感召。不過庫德族部隊「敘利亞民主力量」發言人在推特發文，表示自昨天（11日）起，已有3000名IS成員對他們投降。降軍們都對加入IS，及參與慘無人道的行為感到後悔。

試圖掙扎 盼各地響應

根據《路透社》的報導，比起IS在早期影片中，對伊拉克、敘利亞等佔領勝利的炫燿宣傳手法，如今他們認知全球在軍事上對他們的圍堵，只好轉而祈求支持者能堅持奮戰。

IS在2014崛起後，因為對於少數族群的屠殺行為與對婦女的性侵等違反人道的行為受到世界撻伐。但在這支影片裡，他們希望讓外界看到他們堅定的信仰。因此，即使處境艱苦仍屹立不搖。

「為什麼他們轟炸完我們，整個世界卻要對抗我們？我們到底犯了什麼罪？」影片裡說。「不要放棄，兄弟們！保持你的信念！」一個有北非口音的IS成員說。

慘無人道 令人心寒

但是根據英國《衛報》先前報導，許多投奔IS的信眾看到IS許多慘無人道的行為，和對婦女無理的對待後，都感到良心不安而退出。當初加入IS的美國婦女在逃出來時表示，他們以為他們在作對的事，但在IS裡她變得非常無情，她希望美國政府可以原諒她，「沒收我的護照都沒有關係，我不想再回到中東了。」她說。

目前IS在敘利亞東部和伊拉克北部仍有殘存的領土，不過美國支持的「敘利亞民主力量」受訪時表示，IS在伊拉克北部的那些零散的基地雖然還持續抵抗，不過整個戰爭「快要結束了。」

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