哈佛教授：超級富豪捐數億蓋校 子女不愁上大學

2019-03-13 16:50 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



有錢家庭行賄進入精英大學被揭發，哈佛法學院教授：冰山一角。 歐新社 分享 facebook 針對甫爆發的菁英家庭行賄作弊入學醜聞， 哈佛大學知名法學教授德修維茲(Alan Dershowitz)預測，全國菁英大學入學弊案將是 「21世紀重大醜聞」之一，12日披露的新聞只是「冰山一角」。

德修維茲在福斯新聞網節目中表示，這是一場美國史上最嚴重的菁英大學醜聞；12日有近50人被控行賄以保證其子女進入菁英大學，有人行賄金額高達650萬美元（約新台幣2億元）。

德修維茲向主持人梅麗莎．法蘭西斯(Melissa Francis)表示：「別忘了，這還沒有算上那些捐新建築給大學超級大富豪，他們捐款動輒幾億元，完全不必擔心子女進不了大學。這次的醜聞涉及的是非常有錢的人，他們負擔不起替學校蓋建築物，但花得起500萬或600萬元。」

他還說，「以後還會看到其他迷你醜聞，涉及到的是那些捐款給大學和願意彈性調整規定的教練。」

德修維茲認為，這些醜聞的根本原因，都是因為大學院校「廢除成績制」；「時光如果倒回到60年前，我開始在哈佛大學任教那時，這麼做是行不通的，因為學生如果沒有好成績就會被『當』掉，也就不會有人為了想進入大學而行賄。但今天沒有人被當，沒有人拿到壞成績，很多大學都取消了評分制。」

12日曝光的這件大學入學醜聞，據稱有學生被安排進入耶魯大學、喬治城大學、史丹福大學、南加州大學、洛杉磯加州大學和德州大學等頂尖學府。