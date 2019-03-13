名人行賄、子女進名校 主嫌靠2種方法讓學生走後門

2019-03-13 16:54 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



遭到聯邦檢察官鎖定的大學錄取行賄詐騙案主嫌、加州商人辛格(William Rick Singer)，透過雙管齊下手段讓學生可以「走後門」進入全美一流的大學就讀。

位於麻州的聯邦檢察官雷爾林(Andrew Lelling)12日指出，辛格長期擔任升學輔導諮詢師，協助客戶子女在SAT或ACT等入學考試作弊，或者讓學生獲得大學校隊錄取成為運動員。

辛格遭控向學生家長收取2500萬美元（約新台幣77億元），做為讓這些家長的子女可以保證進入耶魯、史丹福、喬治城、洛杉磯加大、南加州大學、德州大學，以及威克森林等頂尖大學；好萊塢女星費麗西蒂‧霍夫曼、蘿瑞‧羅夫林等都是辛格的客戶。

根據檢方調查，辛格向家長收費後，再分錢給監考人員、大學校隊教練等同夥。

對於入學考試作弊，辛格會與家長事先講定成績必須達到某個標準，然後透過找人代考或直接竄改答案，讓這些家長的子女順利考到理想分數。

法院紀錄指出，辛格對於每項考試的收費，在1萬5000美元至7萬5000美元（約新台幣46萬元至230萬元）之間。

雷爾林說，辛格還會要這些家長帶孩子去找所謂的治療師開立證明，聲稱孩子有著某些障礙，因此參加SAT或ACT考試時，需要延長作答時間。

至於這些學生參加考試的地點，則是辛格花錢已經預先打點好，位於休士頓或加州的特定考場，與他同夥的監考人員會幫忙竄改答案。

檢方調查，辛格會捏造「優異的體育表現」，因為大學會保留入學名額給某些在運動方面有著卓越表現的學生。

前總統歐巴馬兩個女兒的網球教練厄恩斯特(Gordon Ernst)也在這次起訴名單之列，罪嫌包括收取270萬美元（約新台幣8300萬元）賄賂，讓申請學生可以獲得喬治亞大學網球校隊錄取。