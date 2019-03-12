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雷諾日產三社新創決策機制 打造脫高恩新體制

2019-03-12 19:49聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本汽車大廠日產三菱與法國汽車龍頭雷諾發表創設新的三社聯合決策機制「Alliance Operating Board」，由雷諾會長尚．多明尼克．盛納德（Jean-Dominique Senard）擔任會長，取代過去高恩權力一把抓的舊體制。三社聯盟由單一主導走向合議制，強調這是三社合作的重新出發。

盛納德也明確表示，無意出任目前仍空缺的日產會長職務。

盛納德、社長西川廣人、三菱董事長兼CEO益子修十二日在日產位於橫濱的總社舉行記者會。這是日產前董座高恩(Carlos Ghosn) 遭逮捕後，三社高層首次的聯合記者會。

新機制組成將由雷諾會長、CEO、日產CEO、三菱CEO四人為核心，商議共同開發、生產、零組件採購與物流等業務合作戰略。三方簽署的備忘錄中也提到，雷諾會長將是日產董事會副主席的合適人選。

盛納德明言無意出任日產會長，同時他提到，日產與雷諾之間的交叉持股、資本構成將不會有任何影響；西川對盛納德尊重日產運作表示感謝。

同日，高恩在東京都內與律師團針對訴訟攻防開會。辯護律師弘中惇一郎會後轉述，高恩沒有談起三社聯合記者會，但非常掛念日產運作，他表示，日產需要強人領導，繼續下去沒有問題嗎。目前，高恩沒有舉行記者會規畫。

日產三菱
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