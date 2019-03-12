雷諾日產三社新創決策機制 打造脫高恩新體制

2019-03-12 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本汽車大廠日產、三菱與法國汽車龍頭雷諾發表創設新的三社聯合決策機制「Alliance Operating Board」，由雷諾會長尚．多明尼克．盛納德（Jean-Dominique Senard）擔任會長，取代過去高恩權力一把抓的舊體制。三社聯盟由單一主導走向合議制，強調這是三社合作的重新出發。

盛納德也明確表示，無意出任目前仍空缺的日產會長職務。

盛納德、社長西川廣人、三菱董事長兼CEO益子修十二日在日產位於橫濱的總社舉行記者會。這是日產前董座高恩(Carlos Ghosn) 遭逮捕後，三社高層首次的聯合記者會。

新機制組成將由雷諾會長、CEO、日產CEO、三菱CEO四人為核心，商議共同開發、生產、零組件採購與物流等業務合作戰略。三方簽署的備忘錄中也提到，雷諾會長將是日產董事會副主席的合適人選。

盛納德明言無意出任日產會長，同時他提到，日產與雷諾之間的交叉持股、資本構成將不會有任何影響；西川對盛納德尊重日產運作表示感謝。

同日，高恩在東京都內與律師團針對訴訟攻防開會。辯護律師弘中惇一郎會後轉述，高恩沒有談起三社聯合記者會，但非常掛念日產運作，他表示，日產需要強人領導，繼續下去沒有問題嗎。目前，高恩沒有舉行記者會規畫。