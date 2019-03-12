金正恩下一步？搬出祖父金日成遺訓當指引

2019-03-12 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



越南河內川金二會破局後，北韓動態備受矚目。各種跡象顯示，金正恩有意走自己的路。

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》12日刊載2則軼事是金正恩的祖父金日成生前的小故事，標題是《自主政治的導師》。一則是《以幽默指教的道理》，敘述1976年6月21日，金日成會見柬埔寨王國施亞努時，說一個幽默。

一個大國共產黨總書記給歐洲小國共產黨總書記送來一台轎車，可這輛車沒有方向盤，只有車前有個勾。小國總書記對大國總書記說，這輛車只有勾，大國總書記回答說，那就行，那你把繩子掛上那個勾讓前邊車拉，你就只放心坐在車裡，我在前邊拉你的車，你跟隨來就行。

聽到這番幽默後，施亞努對金正日回答自己感想說，這番幽默給政治家深刻的教訓，「我明瞭在開闢民族命運中政治家要狠抓的方向盤就是自主性」。

另一則軼事是《父親黨和兒子黨》。話說有一年，金日成訪問歐洲某國，跟領導人進行會談。該國領導人對北韓不看他國臉色、該說的都說出來、有信心地去做革命深表羨慕，坦率地說，他們自己因為各種壓力和誹謗很頭疼。

金日成說，我們充分理解你們的苦衷，人做事大主義成了草包，民族做事大主義國家滅亡、黨做事大主義搞壞革命和建設。

金日成強調說，世界上黨和黨之間沒有級別上高低，也不會有父親黨和兒子黨，自主性就是今日的時代要求。

金正恩上周對黨基層宣傳幹部發表公開信中說：「對於今天我們黨來說，沒有比經濟發展和提高人民生活水平更緊迫的革命任務。以自己的力量開拓未來的人民的力量是無法用任何東西來遏制的，這是無可爭辯的現實。」

北韓長期被視為中國的小弟，去年川金在新加坡會面後，北韓似乎由事中轉為事美。河內峰會無功而返後，金正恩重提自主性的重要。

不過，韓聯社12日發自北京的報導，據北京消息人士透露，疑似北韓高層人士一行當天上午搭乘高麗航空航班飛抵北京首都機場。

抵達機場後，朝方人士搭乘中方安排的車輛前往市區。朝鮮駐華大使館車輛當天早些時候就前往首都機場貴賓室等待，可推測有高級人士的到訪。一位相關負責人介紹，雖然不知為何許人物，但從他們通過機場貴賓室並乘坐中方提供的車輛離開機場來看，很可能是副部長級以上的高級官員。同時，從中方提供的禮賓和規模來看，估計是朝鮮代表團。