影／落海保命必學！他脫牛仔褲做成救生圈幸運獲救

2019-03-12 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



一名德國男子日前在紐西蘭乘船出海遊玩，卻因意外不慎落水，幸虧他及時想起救命要訣，脫下身上的牛仔褲做成救生圈，讓他得以在海面漂浮了幾個小時，最後順利等到救援直升機保住一條小命。

根據當地媒體報導，今年30歲的德國男子默克（Arne Murke）6日下午從紐西蘭東北角的托拉加灣（Tolaga Bay）出海約２８公里時，本來應該綁好的主帆索卻在這時鬆脫，船桁隨即把他撞進海裡。縱使跟他同船的弟弟有拋出救生衣，但大浪很快將他沖到離遊艇很遠的地方，使他根本抓不到救生衣。

這時默克想起幾年前他偶然看過，如何將牛仔褲做成臨時漂浮物的影片，他決定孤注一擲，將牛仔褲脫下後將褲管打結，並試著幫它充氣，最後成功製作出一個非常克難的救生圈，在隨後的幾個小時裡默克一直靠著它漂浮在海面上等待救援。

羅伊直升機救援隊（Lowe Corporation Rescue Helicopter Service）將搜救影片發布在臉書上，並描述整個救援過程，表示默克的弟弟在意外發生當下就立即向他們發出求救訊號，隨後直升機花了3個半小時尋找他的位置，最終將默克吊掛救起。