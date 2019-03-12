南韓停飛衣航失事同款機型

2019-03-12 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



南韓國土交通部12日發表聲明，決定全面停飛衣索比亞航空10日墜毀的波音737 MAX 8同款機型。