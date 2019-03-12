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南韓去年營建許可下滑6.2% 但新屋完工增加8.5%

2019-03-12 18:12經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

韓聯社報導，南韓國土交通部12日公布，去年營建許可年減6.2%，總面積下滑至1.6285億平方公尺，低於一年前的1.7091億平方公尺，主因受建築法規趨嚴拖累。

文在寅政府自2017年起就緊縮房地產市場的法規，旨在抑制房價飆升。不過，去年新屋完工的總表面積增加8.5%至1.5339億平方公尺，高於一年前的1.4144億平方公尺，主要受惠於2至3年前開工的大量公寓完工。

南韓國土交通部12日公布，去年經營建許可的房屋總面積年減6.2%，但同期新屋完工...
南韓國土交通部12日公布，去年經營建許可的房屋總面積年減6.2%，但同期新屋完工的總面積增加8.5%。 路透
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