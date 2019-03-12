南韓去年營建許可下滑6.2% 但新屋完工增加8.5%

2019-03-12 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



韓聯社報導，南韓國土交通部12日公布，去年營建許可年減6.2%，總面積下滑至1.6285億平方公尺，低於一年前的1.7091億平方公尺，主因受建築法規趨嚴拖累。