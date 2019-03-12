欽點接班人 阿國8旬強人不放權

2019-03-12 18:02 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



阿爾及利亞人民抗爭勝利，8旬強人總統終於鬆口「不再尋求5連任」！阿國現任總統包特夫里卡在執掌大權20年後，儘管遇到健康惡化的問題，仍忽略憲法、堅持要參選5連任，獨裁行徑引發人民抗議。包特夫里卡12日不敵民意，終於服軟，宣稱將推遲原訂下個月的總統大選，更保證不會參選，但他尚未給出放權的時間表，引來部分人質疑其誠意。

不再拼第5度連任

阿爾及利亞現任總統包特夫里卡是該國出了名的強人，他強勢執掌4任任期，期間2度修改憲法，動作直逼獨裁者，更在健康惡化後，即便坐輪椅都要力拚第5度連任，人治大於法治的行徑，於上個月起引發該國人民抗議。

根據《Times》報導，包特夫里卡12日透過給全國人民的信「疑似」服軟，他寫道，即將透過全國大會起草憲法，並推遲原定4月18日舉行的總統大選，更令該國人民振奮的消息是，包特夫里卡提到「自己不再尋求第5連任」，且為阿國做出的最後一點貢獻正是離開，並改革內政閣團，建立新的臨時政府。

留下欽點接班人

然而，據《華盛頓郵報》報導，雖然包特夫里卡的話講得很漂亮，也讓該國人民從抗議示威轉為慶祝的海洋，但這位現任總統話中並未提及確切的放權時間，再加上他點名該國的內政部長和外交顧問，分別擔任甫成立的臨時政府總理與副總理。

阿國人民正是透過互聯網促成本次的上街示威，他們緊接著要再靠著網路串聯力量，要求包特夫里卡給出離開總統大位的時間表。但部分專家擔憂，包特夫里卡離去前所任命的臨時政府總理都是人格魅力極強，聲譽極高的政治領袖，若與包維持良好關係，這可能是一場欽點接班人的「政治戲碼」，而阿國已沒有更多時間面對內政鬥爭，急需尋求過渡成民主政治。

人民社會運動勝利

雖然部分學者仍有疑慮包特夫里卡所遺留的政治勢力，但這仍不改變阿國人民透過互聯網的社會運動勝利。華郵資深記者拉加萬提到，阿國數十年來都因當局手握著情報部隊，從網路到輿論進行全面控制，讓抗議活動總只是星星之火，艱困的抗議背景也讓本次的勝利顯得珍貴，阿爾及利亞或許不能在短期內轉變成人民期許的那樣，但被認為已走在正確的道路上。

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