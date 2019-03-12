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葉門內戰再爆23平民亡 雙方口徑不一

2019-03-12 18:04台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

葉門內戰打不完，又爆無辜平民死傷！葉門長達4年的內戰，去年底傳出叛軍重要貨物集散地荷台達港已被盟軍收復，氣數看似散盡，但12日又傳出有23名無辜平民在庫瑟爾山區死亡。不過從雙方口徑不一，都指責對方是始作俑者，似乎叛軍仍在多數城市據點掌握控制權，葉門內戰依舊盼不來終點。

持續長達4年的葉門內戰雖於去年底，由沙烏地阿拉伯領軍的葉門政府盟軍攻下叛軍補充物資的重要據點荷台達港，讓叛軍青年運動看似面露敗象，但經過聯合國居中調停、雙方討論停戰協議後，叛軍青年運動在各大城市（包含首都薩那）的零散勢力還是令人頭痛，他們不斷騷擾盟軍，讓雙方交火沒有休戰期。

又傳23人死亡

葉門歷經200多萬人流離失所、8萬5千名幼童死亡後，雙方一度小打小鬧，聲勢與傷亡都漸減，但據《中東傳媒網》報導，12日又傳出有23位無辜平民死亡，親青年運動的電視台馬瑟沙報導，平民的傷亡是因為沙國為首的盟軍對著葉門西北部的庫瑟爾區發動空襲，但盟軍沙國所控制的阿拉伯電視台反擊說，都是叛軍殺害該山區的Hajour部落人民，盟軍才會選擇空襲報復。

雙方說法不一也讓這次傷亡歸屬難判定，聯合國人道主義協調會聲明說，共有23名死亡，多達30人受傷，雙方的戰火波及平民是「恥辱」，因為這些人民明明可以在停戰中保全生命的。

叛軍看上天然屏障

根據《半島電視台》報導，這起事件源自於青年運動「看上」葉門西北部的庫瑟爾山區，由於面對盟軍強力的攻擊，青年運動漸漸把大城市的勢力轉向山區，增加游擊戰、減少不太可能贏的正面拚戰。而他們看上的庫瑟爾山區正是個易守難攻的天然屏障。

目前在庫瑟爾山區生活的是胡塞部落，胡塞族人過往在內戰都扮演著中立的角色，但隨著叛軍不斷加強打擊力道，不希望青年運動攻下山區的盟軍扮演著提供胡塞部落武器的角色，國際危機小組也指出，若胡塞族人守不住這個天然屏障，青年運動將持有該國西北區的控制權，並無限延長內戰僵局。

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