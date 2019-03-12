川金二會不算破局 波頓：將有三會

2019-03-12 18:05 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



針對被眾家媒體聲稱是破局的川金二會，美國國家安全顧問波頓有信心表示，雙方是友好的結束會面，並相信將迎來川金三會。即便日前衛星拍到北韓準備發射導彈的畫面，加上川金二會被稱為無用，但波頓認為去核化本就無法一蹴可幾，不願對發射導彈有過度的惡意揣測，但學者對北韓政府動作是虛張聲勢、或試圖透過發射導彈增加談判籌碼的看法不一。

根據《政治真清網》報導，美國國安顧問波頓日前被問及川金高峰會議題時，一反媒體普遍認為川金二會是破局的看法，非常有信心認為，雙方進行川金三會機率不低，引發媒體推測美方甚至已在籌備當中。

被問到日前衛星拍攝北韓疑似有重建導彈發射器的事情，波頓則指出，去核化過程必然是長期抗戰，並非可一蹴可幾的，他拒絕對北韓動作有過度的揣測。

除了波頓的觀點之外，學者對北韓導彈看法並不一致。據《南華早報》的分析報導，部分學者認同波頓的樂觀看法，以北韓為主的媒體《北緯38度》認為，北韓若真的發射導彈衛星，可能讓該國去年整年辛苦建立的友善外交面貌化成灰，更可能激怒川普，失去中國與俄國對他們的支持（這2個親北韓國家都會在聯合國中默認了該國發射的懲罰條款）。

但也有部分學者認為，北韓只是在談判桌上持續增加「增資」，他們不打算走回只手握核武的老路，但求在與川普政府談判過程中，能有多一點的籌碼罷了。

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