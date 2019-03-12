影／介紹台灣友邦！YouTuber計畫壯遊17邦交國

2019-03-12 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



《法新社》報導，台灣Youtube頻道主吳宇堯，計畫遊遍台灣現有的17個邦交國，透過自己的YouTube頻道「融融歷險記 Ben's Adventure」，以輕鬆的角度，介紹這些多數台灣人只聽過名字的國家，希望藉此提升台灣年輕人對友邦的重視。

由於這些國家都非熱門旅遊目的地，因此在吳宇堯在決定要實施計畫後，還特別與外交部連絡，並獲外交部約見，提供幫助。沒想到，在吳宇堯與外交部會面當天，卻剛好碰上薩爾瓦多斷交，瞬間讓吳宇堯的造訪名單縮水。《法新社》報導，吳宇堯要拜訪的國家名單並不長，凸顯台灣在北京壓迫下，飽受孤立的國際地位。

吳宇堯有感而發表示，許多台灣年輕人，都是在斷交時才認識這些曾經的邦交國，實在不太好；吳宇堯坦承，當初也是在旅遊途中驚覺自己對邦交國實在缺乏認知，居然只認識3個：海地（Haiti）、吐瓦魯（Tuvalu） 以及梵蒂岡，因此興起了遊歷邦交國的念頭。

吳宇堯的「邦交國計畫」從南太平洋的6國開跑，也就吐瓦魯、諾魯（Nauru）、吉里巴斯（Kiribati）、馬紹爾群島（Marshall Island）和所羅門群島（Solomon Islands），根據外交部網站，第六個國邦交國應為帛琉（Palau），不過吳宇堯拜訪的卻是斐濟（Fiji）。

吳宇堯這趟行程中，品嘗了吉里巴斯的檳榔，在馬紹爾群島的超市裡找到台灣食物，到了所羅門群島則碰到暴風雨，搭乘的小船還漏水，只見船夫忙著操控船隻，另一個人則忙著舀水。到了台灣在非洲的唯一邦交國史瓦帝尼，吳宇堯更是大膽的跑去漆黑的茅草屋中諮詢巫醫。

接下來吳宇堯將轉往拉丁美洲和加勒比海地區，根據外交部網站，吳宇堯共有9個國家要拜訪，包括貝里斯（Belize）、海地（Haiti）、尼加拉瓜（Nicaragua）、聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）、聖文森（St. Vincent & the Grenadines）、瓜地馬拉（Guatemala）、宏都拉斯（Honduras）、巴拉圭（Paraguay）和聖露西亞（Saint Lucia），最後再去拜訪台灣在歐洲的唯一邦交國，教廷（Holy See）。