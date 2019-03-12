經濟制裁難消受 伊朗求助伊拉克

2019-03-12 18:05 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



兩伊總統會面，伊朗盼獲協助以減輕美國制裁。伊朗總統魯哈尼近日與伊拉克總統薩利赫會面，而這也是五年來首次與伊拉克領導人的會談。伊朗官方希望透過伊拉克，做為緩解美國去年重啟制裁的關鍵。

首度出訪 欲緩制裁

《BBC》報導，川普撕毀2015年核協議使伊朗的經濟陷入嚴重衰退，伊朗貨幣嚴重貶值，通膨率不斷升高，這也讓外資大量撤出伊朗。《BBC》報導中提到，在總統身旁的伊朗資深官員告訴路透社，伊拉克是伊朗希望突破美國制裁的管道，而這趟巴格達之旅也對伊朗的經濟有一定的幫助。

魯哈尼訪伊拉克三天的行程從拜訪什葉派神社開始，隨後在總統行宮接受伊拉克總統的招待。他表示，希望能跟伊拉克建立緊密的關係，「我們不希望結盟對抗他人，而是希望邀請區域國家與我們一起結盟。」

他提到，伊朗在伊拉克陷入IS泥沼時，對伊拉克提供部隊訓練與武裝，幫助他們收復被IS佔領的大量伊拉克領土。在離開德黑蘭前，魯哈尼曾表示，伊朗與伊拉克的連結比起如英、美等「佔領」伊拉克的國家還要深厚。

在過去的12個月裡，伊拉克從伊朗進口了60億美金的物資，包含食物、農業製品與汽車零件等，另外又支付60億美金買伊朗的石油、天然氣與電力上。魯哈尼希望能夠將雙邊每年120億的貿易額提高到200億。

歷史因素仍糾結

不過，美國在2003年推翻海珊政權後，在伊拉克駐軍協助伊拉克安全與防衛IS，在敘利亞與葉門內戰上，美伊雙方立場不同調，伊拉克也面對美國的壓力。

而且伊拉克與伊朗在歷史上關係並不好，1980年，遜尼派的伊拉克政權曾對伊朗發動侵略行動，整場戰爭打了8年，死了大約一百萬人。整個關係等伊拉克轉為什葉派掌權之後才獲得改善。此外，伊拉克主要政黨「薩德爾運動」的領袖薩德爾，長期以來對於伊朗和美國在伊拉克的勢力都感到反對。

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