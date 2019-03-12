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北韓公布國會議員當選名單 沒有金正恩

2019-03-12 15:51聯合報 記者李京倫╱即時報導

韓聯社12日根據朝中社內容報導，北韓12日公布第14屆最高人民會議（國會）687名議員當選名單，北韓領導人金正恩未在名單內。

金正恩曾於執政後首次舉行最高人民會議選舉的2014年3月在白頭山選區當選議員。美聯社報導，這次金正恩在平壤選區參選。五年前，北韓媒體在投票次日大篇幅報導金正恩當選消息，但這次選舉結果出爐前，北韓媒體保持沉默。

議員選舉落幕意味著金正恩的第二期領導班子正式上台。金正恩胞妹、中宣部第一副部長金與正在岔路選區當選。金與正沒有參選第13屆議員選舉，但2016年出席最高人民會議，可能是有議員因故出缺而被補選入會。本屆選舉金與正正式當選，再次證實她接近權力中樞的地位。

負責對美談判的外長李容浩、副外長崔善姬、熟悉對中事務的中央國際部第一副部長金成男等外交界風雲人物，首次進入最高人民會議。被視為北韓金氏政權管家的國務委員會部長金昌善也首次當選。

傳聞臥病不起的執政勞動黨中央副委員長朴光浩也出乎意料地列入名單。傳朴光浩2017年10月出任中宣部長，但在朝中社報導其消息的去年11月3日之後，已有4個月沒有公開露面。

北韓中選會表示，本屆選舉投票率高達99.99%，當選人得票率100%。

金正恩10日在平壤投票所投票。（法新社）
金正恩10日在平壤投票所投票。（法新社）
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