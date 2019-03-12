影／愛爾蘭邊境問題有解？梅伊脫歐協議的最後一搏

2019-03-12 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



英國首相梅伊（Theresa May）在國會周二（12日）表決脫歐方案的前夕，緊急飛赴法國會見歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）。針對愛爾蘭邊界，兩人達成「具有法律約束力」的協議更動，意味歐盟將無法利用「愛爾蘭邊界保障措施」讓英國無限期留在歐洲關稅同盟內。

周一晚間，英國和歐盟領導人在最後一刻的會議中宣布，雙方終於除去英國脫歐協議的最大障礙，而這個時間點距離英國下議院表決首相梅伊脫歐提案只剩幾個小時。梅伊表示：「今天，我們對於協議的修訂已經取得重大突破，現在是時候支持這項協議，並實現英國人民的期望。」

「在政治世界，有時你會得有第二次機會而你必須把握，因為絕對不會有第三次。」歐盟執委會主席容克表示，若協議再被英國國會否決，「我們必須認清，或許有協議脫歐可能根本不會發生。」暗指若這次脫歐協議再無法過關，歐盟將不會再給英國或梅伊任何一次機會。

梅伊的脫歐協議一月在下院表決時遭遇重大挫敗，一度使她的首相地位岌岌可危。在與容克會談中，梅伊希望通過修改協議以及得到更多保證來說服黨內疑歐派。雙方針對協議中最大的癥結點「愛爾蘭邊境措施」達成兩項共識：一是設定法律機制，以便在雙方對愛爾蘭邊境保障措施產生爭議的時候可以啟動。第二，承諾在2020年底以前，以替代性措施安排取代愛爾蘭邊境保障措施，目的是避免英國無限期受困在身分不明的地位中。

《BBC》政治版主編昆斯柏（Laura Kuenssberg）認為，在經過幾周與歐盟的談判角力，梅伊取得的額外保證可讓部分反對她的議員回心轉意。她引用一位閣員的話表示，梅伊與容克的共同記者會，使脫歐協議「起死回生」。