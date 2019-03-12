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中印曾計畫合作登月 兩國關係不睦致破局

2019-03-12 15:49中央社 新德里12日專電

圖為大陸「嫦娥四號」探測器日前拍攝的畫面，顯示月球車「玉兔二號」與著陸器分離，在...
圖為大陸「嫦娥四號」探測器日前拍攝的畫面，顯示月球車「玉兔二號」與著陸器分離，在月背表面行駛。 （歐新社）
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印度與中國兩個因領土爭端時有摩擦的亞洲大國，曾簽署太空合作綱要。印度雖曾提議在中國嫦娥四號登月計畫合作，但遭中國以雙方任務性質不同為由拒絕，迄今沒有實質合作。

中國嫦娥四號著陸器攜帶「玉兔二號」巡視器搭載中國、荷蘭、德國和瑞典等多國太空組織科學儀器，1月3日成功登陸月球背面。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天報導，印度曾一度計畫與中國在嫦娥四號登月任務上合作。

中國國家航天局（CNSA）與印度太空研究組織（ISRO）雙雙證實，中印原本在嫦娥四號這項月球任務有機會合作。

印度太空研究組織發言人指出，「我們（ISRO）無法對此發表評論」，也不會對此發表評論。

報導則引述CNSA透過電子郵件答覆「印度斯坦時報」的問題指出，CNSA局長許達哲2015年4月曾寫信給各國太空機構負責人，邀請他們參與中國嫦娥四號登月計畫，也收到印度在內的多國提出申請。

但CNSA透露，由於雙方的任務性質不同，印度申請讓嫦娥四號搭載的荷載物沒有通過評估。

印度所申請的荷載物，有可能是太空實驗儀器或太空探測設備。

印度與中國於2015年正式成立中印太空合作聯合委員會，CNSA表示，同年，中印太空合作聯合委員會首次會議在北京召開，雙方簽署中印太空合作綱要，包括遙感衛星、太空科學與月球及深空探測等7個領域的19項合作項目。

但IRSO發言人表示，印度與中國簽署中印太空合作綱要，為兩個國家提供一個工作平台，但到目前為止，沒有任何實質內容，一切都還在對話階段。

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