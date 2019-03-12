神學士創始人生前躲基地附近 美軍渾然不知

2019-03-12 15:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張君堯 ╱綜合11日電



愈危險的地方愈安全？荷蘭作家貝特丹姆（Bette Dam）費時五年撰寫的「穆拉歐瑪的秘密生活」（The Secret Life of Mullah Omar）上月上市，當中踢爆行蹤神祕的神學士已故領袖歐瑪（Mullah Omar）原來生前一直都居住在與美軍基地相當靠近的秘密住所內，美軍對此卻毫不知情。

BBC報導，傳記提到這位神學士領袖從未如美國官方所相信的躲藏在巴基斯坦。非但如此，歐瑪隱居在阿富汗南部的札布爾省，住家甚至距離美國前進作戰基地不到五公里。這名被美國通緝長達十幾年的神學士組織創始人被視為是一名神秘人物，因為他鮮少在公開場合露面。

丹姆費時五年調查採訪神學士成員，包括關鍵人物歐瑪里（Jabbar Omari）。2001年神學士政權被驅逐後，歐瑪躲藏起來，歐瑪里成為了他的保鏢，並一直協助他躲藏在阿富汗境內直到歐瑪於2013因病去世，而神學士組織事後也承認隱瞞了歐瑪的死訊，並在兩年後才對外公布。

神學士政權垮台後不久，歐瑪便躲藏在靠近美軍基地的秘密房間裡。這時因911恐怖攻擊事件爆發，美國開出1000萬元重金懸賞歐瑪。 這本書甚至提到，美軍有一次搜查到了這間房屋，但居然沒有找到歐瑪的藏身之處。

經這次的突擊偵查行動後，歐瑪搬到距離另一個美軍基地僅僅只有3英哩（4.83公里）的住所，這座美國前進作戰基地駐紮著約1000名美國士兵，美國海豹部隊以及英國特種部隊都曾在這裡駐守。

丹姆的書2月在荷蘭正式出版，英文版也即將問世。