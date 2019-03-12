英國會今表決脫歐協議 梅伊、歐盟稱已移走最大路障

2019-03-12 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國首相梅伊（圖左）和歐盟執委會主席容克（圖右）11日晚間在法國史特拉斯堡舉行聯合記者會，聲稱已移走分手協議的最大路障。美聯社 分享 facebook 英國和歐盟周一（11日）晚間宣布，雙方移走分手協議的最大路障，英國將不會永久受困於「愛爾蘭邊境保障措施」（backstop）和歐洲關稅同盟，此時距離英國國會預定針對協議進行表決，僅剩數小時，議員是否買帳還不明朗。

本周是英國下院為脫歐協議進行「有意義表決」的一周，今天（12日）將先表決梅伊辛苦爭取來的脫歐協議，若未獲通過，明天表決是否同意無協議脫歐，後天表決是否延後脫歐期限。

梅伊在表決前夕飛法國史特拉斯堡，尋求歐盟執委會主席容克為她的協議提供保證，希望藉此說服並取得英國國會議員的支持。兩人在聯合記者會上聲稱取得成功。

梅伊說，協議將增添新文件，對與愛爾蘭邊境有關的部分提供「有法律約束力的更動」。長達585頁的協議則維持不變。

根據彭博資訊，將有三份新文件提供法律保證，英國不會無限期受困於「愛爾蘭邊境保障措施」的安排。文件的地位和效力將在英國下院周二的辯論裡受到嚴格檢視。文件還包括「單方面宣言」，說明英國相信，如果和歐盟針對未來關係的磋商破局，將可擺脫「愛爾蘭邊境保障措施」。

容克對英國國會議員喊話：「在政治上，有時能獲得第二次機會。如何善用第二次機會是重點。因為不會有第三次機會。讓我們說清楚：就是這個協議了，否則英國脫歐可能根本不會發生。」

消息一出，市場樂觀看待僵局取得進展可以避免英國硬脫歐，英鎊匯價連續第二天走升，繼周一升值1%，周二再漲1.1%。

梅伊說，新更動應能讓議員放心北愛和歐盟成員國愛爾蘭之間維持開放邊界的安排，直至英國和歐盟就新貿易關係談成永久協定。

梅伊副手李登頓先前透露，梅伊將在下院提交針對脫歐協議和北愛議定書的具法律約束力的聯合文書，「歐盟將不能試圖無限期地將英國困在愛爾蘭邊境保障措施，這樣做將明確違反雙方均已同意且具法律約束力的承諾」，如果歐盟違反期望行事，英國可啟動「正式爭議」，透過獨立仲裁，最終中止議定書。這份聯合文書也將反映雙方承諾，在2020年12月之前找到取代愛爾蘭邊境保障措施的替代安排。

梅伊必須贏得數十位保守黨和北愛民主聯盟黨（DUP）強硬疑歐派議員轉向支持，才能在國會通過她的脫歐協議。英國國會1月間以230票的懸殊差距否決梅伊的原始協議，讓她創下議會史上最慘潰敗紀錄。

反對黨工黨和立場支持脫歐的「歐洲研究小組」（European Research Group）都對新更動是否足以在下院取得支持，表達懷疑。DUP議員向農（Jim Shannon）警告，梅伊脫歐協議的更動可能是「國王的新衣」。

幾位保守黨議員建議梅伊將預定12日舉行的表決延後24小時，給下院更多的時間檢視脫歐協議的更動。