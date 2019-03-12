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委國大停電有解？馬杜洛稱已逮補兩名破壞者

2019-03-12 10:10聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

俄羅斯RT電視台報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）表示，已逮補兩名「潛在的」破壞者，他們試圖破壞位在卡拉卡斯的古里發電廠通訊系統。

據報導，兩名破壞者11日企圖干擾古里發電廠的通訊系統，委國當局已即時將他們逮補，並轉交法庭，阻止嚴重災害發生。他們正在調查幕後黑手，馬杜洛認為這與困擾委國近一周的大規模停電有關。

一名居民在委內瑞拉卡拉卡斯大規模停電後，查看燒毀的發電廠。路透
一名居民在委內瑞拉卡拉卡斯大規模停電後，查看燒毀的發電廠。路透
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委內瑞拉停電
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