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英鎊勁揚 梅伊成功向歐盟爭取變更脫歐協議 交國會表決

2019-03-12 06:51經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

英鎊勁升，英國政府表示已成功向歐盟爭取更動脫歐協議內容，並計劃交付英國國會表決。

受對英國脫歐的樂觀情緒激勵，英鎊兌美元周二在亞太交易時段一度攀升1.1%。截至東京時間周二上午7:23，英鎊上漲0.6%至1.3233美元。

瑞銀證券宏觀策略師Vassili Serebriakov表示，「市場走勢波動很大，但投資者認為英國硬脫歐的情形越來越不可能發生」。

英國首相梅伊副手David Lidington周一晚上在倫敦向國會表示，梅伊已經從歐盟爭取到「具有法律約束力的更動」，這將「強化和改善」英國脫歐協議。Lidington稱，政府已經爭取到歐盟對修改脫歐協議及未來英歐合作關係政治聲明的首肯，雙方在斯特拉斯堡的磋商仍在進行中。

在周一的紐約匯市，英鎊八個交易日來首次走強，結束了去年8月以來的最長連跌走勢，因交易員押注英國脫歐將推遲。

英鎊兌美元周一漲1%至1.3150。野村策略師Jordan Rochester在3月11日的電子郵件報告中寫道，如果第50條進行長期延期，英鎊可能會上漲1-2%，「如果交由公投，則會漲5%」。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至97.215。歐元兌美元上漲0.1%至約1.1245。美元兌日圓小幅上漲至約111.22。

英鎊兌美元連二日反彈至1.3233美元。路透
英鎊兌美元連二日反彈至1.3233美元。路透
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