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德國總理梅克爾：支持打造歐洲航空母艦

2019-03-11 23:52聯合報 記者曹國維╱即時報導

美聯社報導，德國總理梅克爾11日表示，她支持歐盟共同研發「歐洲航空母艦」的構想。這個構想是由梅克爾所屬的德國基民黨新任黨魁卡亨鮑爾提出。

卡亨鮑爾去年12月接替梅克爾擔任基民黨黨魁。她上周末回應法國總統馬克宏的改革歐盟計畫，提出歐洲共同建造航空母艦想法。她說，德國和法國已在共同打造未來的歐洲戰艦。

卡亨鮑爾表示，「下一步也許可以展開歐洲航空母艦這項象徵性計畫」，凸顯歐盟在全球安全的角色。

梅克爾11日說，歐洲有這項軍備是個好事，「我很樂意進行此事，不過我們還有其他優先事務要做」。

德國總理梅克爾。法新社
德國總理梅克爾。法新社
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梅克爾鮑爾航空母艦
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