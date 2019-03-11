德國總理梅克爾：支持打造歐洲航空母艦

2019-03-11 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



美聯社報導，德國總理梅克爾11日表示，她支持歐盟共同研發「歐洲航空母艦」的構想。這個構想是由梅克爾所屬的德國基民黨新任黨魁卡亨鮑爾提出。

卡亨鮑爾去年12月接替梅克爾擔任基民黨黨魁。她上周末回應法國總統馬克宏的改革歐盟計畫，提出歐洲共同建造航空母艦想法。她說，德國和法國已在共同打造未來的歐洲戰艦。

卡亨鮑爾表示，「下一步也許可以展開歐洲航空母艦這項象徵性計畫」，凸顯歐盟在全球安全的角色。