親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日311震災8周年
衣索比亞空難
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

雷諾日產三菱擬立新「聯合董事會」 高恩盼出席

2019-03-11 21:06經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

雷諾－日產三菱這個法日車廠聯盟在高恩被捕後顯得搖搖欲墜，為了鞏固彼此關係，三大車廠計劃12日在橫濱公布新聯合董事會的架構。

曾任三社聯盟主席的高恩向來致力於推動三大車廠「完全」合併，但此雄心壯志的計畫因他去年9月遭日產指控財務不當被逮而胎死腹中。受高恩被逮的消息衝擊，年產逾1,000萬輛車、三社聯盟深藏的爭端也露出檯面。

日經新聞引述知情人士報導，新的聯盟架構包括成立由雷諾新董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）領軍的聯合董事會。據悉盛納德及三大聯盟執行長12日將赴橫濱記者會宣布新聯合董事會的架構。三社聯盟目前拒絕回應。

知情人士透露，高恩的律師11日尋求法庭批准，讓這位日產前董事長能出席12日的董事會。東京地方法院日前已以900萬美元交保金及嚴格的條件，裁定高恩交保，不得與調查相關人士接觸也是條件之一。

新成立的聯合董事會將取代日產－雷諾及日產－三菱兩家均位在荷蘭的合資企業，盼望能透過新聯合董事會進一步整合這個聯盟。

在傳出取代雷諾－日產合資企業前，兩大車廠已先攜手展開調查，欲深入了解高恩是否利用該聯盟進行財務不當行為。另一起由日產－三菱合資企業發起的調查則指控，高恩利用該企業獲取780萬歐元的不當薪酬。

曾任輪胎大廠米其林執行長的盛納德在1月接下雷諾執行長大位，力圖重拾並修復雷諾與日產之間的信任。當前聯盟的架構相當複雜，雷諾擁有日產43%股權，日產卻僅有對方15%股權，日產在2016年獲得三菱34%股權。擁有雷諾15%股權的法國政府希望盛納德能同時兼任日產執行長，但日產憂心會導致高恩的舊事重演。

雷諾新執行長盛納德（Jean-Dominique Senard）。 路透
雷諾新執行長盛納德（Jean-Dominique Senard）。 路透
分享

日產三菱
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

國家熄燈的那一天：委內瑞拉「全國大停電」的第5天

2019-03-11 21:50

核電可抑制地球暖化 德專家不同意

2019-03-11 22:15

致力營救新疆再教育營族人 哈薩克人權分子被捕

2019-03-11 22:11

英國會本週表決 3月29日脫歐與否受矚目

2019-03-11 20:53

阿爾及利亞總統如選第5任 逾千法官拒監選

2019-03-11 20:50

划船橫越大西洋只花2個月 英前陸戰隊員締新猷

2019-03-11 20:45

金三角安毒製運 UN報告：台犯罪集團扮要角

2019-03-11 20:10

國會表決脫歐協議在即 傳梅伊擬祭出緩兵計

2019-03-11 19:20

金正男案逆轉獲釋 印尼女嫌：從沒指望會發生

2019-03-11 19:13

刺激前妻！富商高調示愛 紐約大樓外牆高掛新婚妻美照

2019-03-11 18:01

美伊關鍵角力場 伊朗總統訪伊拉克

2019-03-11 17:47

英法參與美留駐敘利亞部隊 波頓：樂觀其成

2019-03-11 17:25

孔子學院爭議多 澳學者質疑學中文何須中國資金

2019-03-11 17:08

垃圾處理頭大 印度也禁洋垃圾

2019-03-11 17:04

懶人包／近9億人參與的民主盛事 快速掌握印度大選

2019-03-11 16:32

南韓前總統全斗煥涉損光州事件參與者名譽 法院審理

2019-03-11 15:35

日媒：前日產董座戈恩 盼出席董事會議

2019-03-11 15:31

日本大阪鬧區驚傳槍響 觀光客難置信

2019-03-11 15:30

延伸一帶一路 習近平有意參訪西西里港市

2019-03-11 14:52

委內瑞拉大停電第4天 缺水缺糧怒火四起

2019-03-11 14:30

馬杜洛燒物資？ 紐時打臉：反對派不慎引火

2019-03-11 14:20

逆轉？金正男大馬遇害 1女謀殺罪撤銷獲釋

2019-03-11 14:19

日本311地震8周年 5.2萬災民仍回不了家

2019-03-11 14:14

赴澳洲打工度假 女孩被農場主人囚禁豬圈性侵

2019-03-11 13:23

阿爾及利亞神隱總統突返國 軍方同情示威者

2019-03-11 12:58

涉嫌謀殺金正男 一女已被馬來西亞法院撤訴獲釋

2019-03-11 11:49

二次川金會挫敗 金正恩高喊團結自力更生

2019-03-11 11:16

馬杜洛放火燒物資？ 紐時還原真相：反對派成員不慎引火

2019-03-11 09:15

官方的4倍！福島核災善後費用民間推估81兆日圓

2019-03-11 08:48

委內瑞拉大停電 瓜伊多將要求國會宣布警戒狀態

2019-03-11 08:32

IS插旗菲律賓 從中東轉戰東南亞

2019-03-11 00:21

北韓國會選舉 金正恩決定誰當選

2019-03-11 00:21

選票沒蓋同意 北韓祕密警察秒上門

2019-03-11 00:21

梅伊脫歐協議 恐再挫敗

2019-03-10 23:29

衣索比亞失事班機上的大陸人 5男3女

2019-03-10 22:59

澳洲前女外長：川普夫人梅蘭妮亞誤認我丈夫是外長

2019-03-10 22:43

被梅蘭妮亞誤認為外長配偶 前澳洲外長談女性平權

2019-03-10 22:40

北韓選票上只有一人 膽敢不同意警察立刻上門

2019-03-10 22:26

衣索比亞新客機起飛6分鐘失事 乘客來自30多國

2019-03-10 22:21
看更多

熱門文章

台灣是否禁飛波音737 MAX？ 民航局回應了

2019-03-11 10:31

剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

2019-03-11 14:58

衣索比亞空難後 中國要求停飛波音737 MAX系列飛機

2019-03-11 08:59

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

2019-03-11 12:44

媽媽取名「王子殿下」 他發社群苦訴18年霸凌心聲

2019-03-11 09:39

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

2019-03-11 14:55

中國全面停飛波音737 MAX 8 Q&A告訴你有什麼影響？

2019-03-11 12:21

波音737 MAX連摔兩架 一張清單看懂哪些航空公司有飛

2019-03-11 14:31

北韓選票上只有一人 膽敢不同意警察立刻上門

2019-03-10 22:26

赴澳洲打工度假 女孩被農場主人囚禁豬圈性侵

2019-03-11 13:23

「我會盡最大能耐保護台灣」 日本人分享311的感動故事

2019-03-11 09:53

連摔2架波音737 MAX 波音777 X首亮相儀式無限期延後

2019-03-11 10:43

波音737 MAX-8機型 華航、長榮航都沒有

2019-03-11 11:25

聯合國往返路線！衣索比亞航空空難 機上19人是聯合國人員

2019-03-11 08:32

日本大阪鬧區驚傳槍響 觀光客難置信

2019-03-11 15:30

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-11 06:49

日本311地震八年了 還有5萬人回不了家

2019-03-11 07:48

影／又是波音737 MAX！ 衣航與獅航空難有驚人巧合

2019-03-11 12:48

高調示愛氣前妻！地產大亨紐約精華區掛新婚妻巨幅美照

2019-03-11 09:33

裸體蒙娜麗莎 很可能是達文西真跡

2019-03-11 19:25

動動手指搜尋3.11 日災區兒童就多10圓日幣教育費

2019-03-11 08:14

737 Max波音史上最暢銷 中國下禁飛令重擊聲譽

2019-03-11 13:01

波頓：川習會時間未定 中若不守承諾美擬重啟關稅

2019-03-11 08:49

被誤為「神隱少女」海上鐵路 地主：求求遊客別再來了

2019-03-11 14:08

陸民航總局下令 11日18時前停飛波音737 MAX

2019-03-11 09:23

衣索比亞失事班機上的大陸人 5男3女

2019-03-10 22:59

和獅航空難同型機 衣索比亞客機失事原因待查

2019-03-11 00:14

亞馬遜公司創辦人貝佐斯不算什麼 人類史上最有錢的是他

2019-03-11 15:00

衣索比亞航空墜機 157人全罹難

2019-03-11 00:21

IS插旗菲律賓 從中東轉戰東南亞

2019-03-11 00:21

又是波音737 Max 8飛機墜毀 傳中國已經暫時停飛

2019-03-11 08:58

別再問「你好嗎？」哈佛開示七大成功人士閒聊訣竅

2019-03-10 23:38

美中若達成貿易協議 衝擊最重的就是台灣晶片業

2019-03-11 14:52

指控中國學生「作弊進馬里蘭大學」 教授涉歧視已被停課

2019-03-11 10:24

臉盲症會多嚴重？英女苦惱：我連爸媽都認不得！

2019-03-11 13:29

涉嫌謀殺金正男 一女已被馬來西亞法院撤訴獲釋

2019-03-11 11:49

馬杜洛放火燒物資？ 紐時還原真相：反對派成員不慎引火

2019-03-11 09:15

中美談判人幣升值？易綱：匯率問題達共識

2019-03-10 23:46

衣索比亞空難 黑盒子尋獲

2019-03-11 18:29

「問10人恐有10種答案」 福島核一廢爐幾近停擺

2019-03-11 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top