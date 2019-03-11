雷諾日產三菱擬立新「聯合董事會」 高恩盼出席

2019-03-11 21:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



雷諾－日產－三菱這個法日車廠聯盟在高恩被捕後顯得搖搖欲墜，為了鞏固彼此關係，三大車廠計劃12日在橫濱公布新聯合董事會的架構。

曾任三社聯盟主席的高恩向來致力於推動三大車廠「完全」合併，但此雄心壯志的計畫因他去年9月遭日產指控財務不當被逮而胎死腹中。受高恩被逮的消息衝擊，年產逾1,000萬輛車、三社聯盟深藏的爭端也露出檯面。

日經新聞引述知情人士報導，新的聯盟架構包括成立由雷諾新董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）領軍的聯合董事會。據悉盛納德及三大聯盟執行長12日將赴橫濱記者會宣布新聯合董事會的架構。三社聯盟目前拒絕回應。

知情人士透露，高恩的律師11日尋求法庭批准，讓這位日產前董事長能出席12日的董事會。東京地方法院日前已以900萬美元交保金及嚴格的條件，裁定高恩交保，不得與調查相關人士接觸也是條件之一。

新成立的聯合董事會將取代日產－雷諾及日產－三菱兩家均位在荷蘭的合資企業，盼望能透過新聯合董事會進一步整合這個聯盟。

在傳出取代雷諾－日產合資企業前，兩大車廠已先攜手展開調查，欲深入了解高恩是否利用該聯盟進行財務不當行為。另一起由日產－三菱合資企業發起的調查則指控，高恩利用該企業獲取780萬歐元的不當薪酬。