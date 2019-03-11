刺激前妻！富商高調示愛 紐約大樓外牆高掛新婚妻美照

2019-03-11 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國81歲地產開發商麥克洛（Harry Macklowe）7日梅開二度後，便將自己和新婚妻子派翠西亞．朗多（Patricia Landeau）的美照印在長12.8公尺、寬7.3公尺的聚酯網眼布上，高掛在紐約曼哈坦精華地段、他自建自有的住宅大樓外牆上，據說幾個街區外都能望見。麥克洛說，他想「高調示愛」，他的男性、女性朋友都對此舉感到羨慕，網友則批評他小題大作，似乎想氣氣前妻。

不少人覺得這樣做浪費錢。一名學生諾提居（Halle Mae Nottage）說：「有錢想這麼做就請便吧。但看到有人把錢花在這麼膚淺的事上，讓人很難過，因為還有更大、更重要的事值得花錢。」另一名學生寇奇（Teya Goakey）說，「如果我有這些錢，我不需要全紐約的人都看到我和另一半的臉印在大樓上。這是私事，我不需要整個城市都知道我的婚禮。」

麥克洛與新婚妻子拍照後相當滿意，於是開始考慮用什麼方式展示。麥克洛受訪時說，「我的妻子看起來非常美，我很喜歡我的照片。我當時想，我擁有一棟樓，何不掛在我自己的大樓上呢？」

麥克洛說，他一些男性朋友的妻子也說，想要有巨幅照片示愛的待遇，也有一些女性朋友說過同樣的話，「我從對街鄰居那裡收到一封電郵說，『我希望我的丈夫在情人節那天為我做同樣的事』」。

麥克洛和前妻琳達結婚超過50年，2016年宣布離婚，官司打了14周，直到去年12月才結束，法官裁定兩人將20億美元（約新台幣600億元）財產對分，並賣掉藝術收藏，包括畢卡索、安迪沃荷等名家作品。