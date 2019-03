垃圾處理頭大 印度也禁洋垃圾

2019-03-11 記者莊瑞萌╱台北報導



印度每天可產生2.6萬噸塑膠廢棄物,考驗當地的回收處理能力。(Photo by M M on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 跟進中國,印度也全面禁止外國進口塑膠廢棄物至當地。根據當地環保部門指出,為了拉近製造廢棄物與回收能量之間的差距,印度政府這次將修法,讓當地不再收容外國進口的垃圾,印度也承諾將在2022年全面淘汰單次使用塑膠。

大國多送垃圾

據《英國獨立報》報導,雖然過去印度已大部分禁止進口塑膠廢棄物,但在當地部分地區,例如經濟特區(SEZ)仍允許地方政府接受塑膠廢棄物進口,出口導向型企業(EOU)也允許企業可從國外採購廢棄物資源。

因此,透過上述管道,英國一直以來成為大舉出口廢棄物至印度的國家之一。另外,包括英國、美國、德國、日本與墨西哥等國家過去也曾將廢棄物送往中國,直到去年中國不再收容為止。之後英國塑膠廢棄物開始轉往馬來西亞、越南以及泰國等地。

據《印度連線》報導,這次為了達到全面禁止進口的目的,印度政府針對《2016年危險廢棄物與其他廢棄物規則》進行修訂,從此規定經濟特區或出口導向型企業不得禁止進口固體塑膠物。

據統計,1月印度塑膠進口量從2016-17會計年度的1.2萬噸增加到2017-18年的4.8萬噸,雖然印度塑膠廢棄物回收率高於多數國家,但當地目前仍有44%塑膠廢棄物仍未回收利用。

挑戰回收市場

對此,環境部指出,這次完全禁止的原因之一就是打算彌補製造與回收廢棄物之間的落差,另外,印度承諾在2022年之前完全淘汰使用單次塑膠也是促成修法的另一原因。

據《Waste360》報導,對此,美國國家廢棄物及回收協會主席史密斯表示,「一開始是中國,但之後泰國、馬來西亞、越南與台灣以及現在的印度都針對塑膠回收進口實施限制,因此勢必會將挑戰部分塑膠回收市場。」

