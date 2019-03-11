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馬杜洛放火燒物資？ 紐時還原真相：反對派成員不慎引火

2019-03-11 09:15聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

上月底堆在委內瑞拉與哥倫比亞邊界的美國救援物資遭到燒毀。截自紐約時報
上月底堆在委內瑞拉與哥倫比亞邊界的美國救援物資遭到燒毀。截自紐約時報
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紐約時報報導，美國上月底指控委內瑞拉總統馬杜洛下令燒毀堆在委內瑞拉與哥倫比亞邊界的美國救援物資，但紐時取得最新畫面，發現委國一名反對派成員才是這起意外的罪魁禍首。

紐時獲得未經發表過的影片，鏡頭重現上個月火燒救援物資車隊的真相。影片顯示，一名反政府抗議者丟擲汽油彈時，「不小心」引火燒掉載滿物資的卡車。

從影片中能看見，在某個時間點，一名抗議者將自製炸彈扔向警察，但用於點燃汽油彈的碎布在投擲中與瓶身分開，掉落於裝載物資的卡車內，約30秒過後，那輛卡車著火。這起焚燒物資事件使委國政府受到廣泛譴責。

美國國務院上月在推特上發布影片說，馬杜洛下令燒毀援助車隊，美國副總統潘斯更發文寫道，「卡拉卡斯的暴君鼓舞，而他的追隨者焚燒食物和藥品」。紐時報導，所獲影片與此聲明矛盾，並指出這項未經證實的訊息，是如何透過推特和電視轉播。

由於馬杜洛對經濟管理不善造成人道主義危機，已有300多萬人逃離委國。留在委國的反對派面臨安全部隊的鎮壓，許多人被監禁、折磨或被迫流亡; 在街頭抗議過程，示威者傷亡慘重。

紐時與美方取得聯繫後，美國官員語氣轉為保守並表示，「根據目擊者說法，當馬杜洛部隊猛然阻止人道主義援助進入時，火災即發生，他（目擊者）並未具體說明是馬杜洛部隊點燃的火苗」。

美官員還指出，無論何種情況，馬杜洛都該為事件負責，因為當天他封鎖援助卡車，連累需要幫助的委國人。

國家安全委員會發言人馬奎斯說，「馬杜洛要為暴力事件負責，他的暴徒否決大量食品和藥物的進入，而數千名志願者試圖保護，並向委國家庭提供援助」。

紐時影片連結：

https://www.nytimes.com/video/world/americas/100000006385986/the-us-blamed-maduro-for-burning-aid-to-venezuela-new-video-casts-doubt.html?action=click>ype=vhs&version=vhs-heading&module=vhs®ion=title-area&cview=true&t=3

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