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日本311地震八年了 還有5萬人回不了家

2019-03-11 07:48聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

東日本大地震發生至今天屆滿八年，八年來主要災區的三縣人口減少了30萬人，至今還有5萬2000人持續過著避難生活。

八年前的今天下午2時46分，東日本遭到芮氏規模9.0的巨大地震與隨後逾10公尺高海嘯的雙重打擊，奪走2萬2131條人命，至今還有2533人下落不明。

八年過去，還留下了許多困難的課題。

日本復興廳規畫的新住宅區有93%完工、災害公營住宅98%完成，隨重建的腳步，避難人口由最高峰的47萬人逐年下滑，但仍有5萬2000人過著避難生活。

其中，海嘯肆虐過的地方，一片荒蕪，重建的腳步尤其遲緩，岩手、宮城、福島三縣在八年來人口減少了30萬人。

NHK針對過著避難生活的4400人發放了問卷，回收了1608分，顯示53.9%的人災後的收入減少，其中高達三成五失去了工作。

另一個待解決的問題是核災的善後作業。福島第一核電廠的廢爐解體作業遲遲沒有辦法提出時間表，東電上個月的調查，才終於首次直接碰觸到二號機沉澱在安全殼底下的核碎片，如何取出至今還在研究中。

核災時為了冷卻核燃料朝原子爐內灌入的水滲透至地下的汙染水也待解決，雖然設置凍土壁後，地下水汙染量得到一定程度的抑制，但核電廠內保存處理過的汙染水高達112萬噸。

日本政府定下311大地震的災後復興期為十年，復興廳將在2021年3月完成任務解散，目前看起來核災後的應對、產業的創生等等留下了許多問題。

東日本大地震發生至今天屆滿八年，八年來主要災區的三縣人口減少了30萬人，至今還有...
東日本大地震發生至今天屆滿八年，八年來主要災區的三縣人口減少了30萬人，至今還有5萬2000人持續過著避難生活。法新社
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災後核災地震
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