北韓選票上只有一人 膽敢不同意警察立刻上門

2019-03-10 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



ＢＢＣ報導，在北韓最高人民會議議員選舉中投票，是北韓17歲以上人民的義務，由於採同額選舉制，選票上只有一個名字，別無選擇，選民拿到選票後，最好直接投入票匭，要是膽敢拿到一旁的圈票遮屏私下投票，會立刻引人懷疑。

駐首爾北韓事務分析家特爾泰斯基說：「為了表現忠黨愛國，選民最好早早去投票，所以投票所應該要有長長的人龍。」

選民拿到選票後，理論上有權在唯一候選人名字上打叉，表示不同意，不過特爾泰斯基說，要是有人膽敢這麼做，秘密警察就會上門。

投票完成後，選民最好參加投票所外的慶祝活動，慶幸自己有資格投票選賢與能。專門報導北韓新聞的網站「北韓新聞」分析家李民英說：「北韓國營媒體把投票定位為值得慶祝的活動，每個投票所外都有人歡欣鼓舞。」

由於投票是義務，北韓當局常把投票當成人口普查，監控選區人民的動向，如果有選民沒現身，可能已經逃往中國大陸。

大約七百名議席中，執政勞動黨占絕大多數，少數分配給兩個小黨「朝鮮社會民主黨」與「天道教青友黨」。這兩個小黨都與勞動黨結盟，基本上不運作，只設有宣傳用的小型辦公室。

投票截止後通常還要幾天，當局才會公布結果。首先，中選會通常會宣布投票率接近百分之百。第二，中選會通常會公布，金正恩選區的投票率和得票率都是百分之百。最後，每個當選人得票率都是百分之百。