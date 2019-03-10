衣索比亞客機墜毀 暫無我國人搭乘

2019-03-10 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



東非國家衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架飛往肯亞首都奈洛比的客機，驚傳起飛6分鐘後即失蹤，今證實失事墜毀，機上載有157人，其中包含8名中國人。

我外交部今晚表示，機上149名乘客及8位機組人員全數罹難。外交部即請我駐沙烏地阿拉伯代表處洽查詳情，據了解並無我國人搭乘該班機。駐沙處將續掌握本案後續發展。