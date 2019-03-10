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衣索比亞客機墜毀 暫無我國人搭乘

2019-03-10 21:54聯合報 記者鄭媁╱即時報導

東非國家衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架飛往肯亞首都奈洛比的客機，驚傳起飛6分鐘後即失蹤，今證實失事墜毀，機上載有157人，其中包含8名中國人

外交部今晚表示，機上149名乘客及8位機組人員全數罹難。外交部即請我駐沙烏地阿拉伯代表處洽查詳情，據了解並無我國人搭乘該班機。駐沙處將續掌握本案後續發展。

衣索比亞航空客機。圖非失事客機。 路透
衣索比亞航空客機。圖非失事客機。 路透
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