親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台灣8村里長任大陸村委主任 違反兩岸條例將開罰

伊斯蘭國在中東敗退 轉戰菲律賓南部

2019-03-10 21:30聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

由於在中東戰場節節敗退，極端組織「伊斯蘭國」（IS）近年被迫將目光移至東南亞國家，當中又以對菲律賓南部地區的滲透最為積極，除了建立分支勢力外，甚至想在當地成立新省分。

紐約時報報導，伊斯蘭國的黑旗正飄揚於被該組織稱作「東亞」省的菲國南部島嶼上空，活躍在叢林中的恐怖分子正將這個恐怖主義品牌，從遠隔重洋的IS地帶入新的戰線。

今年元月，菲國南部一處天主教教堂在舉行周日彌撒時遭兩枚炸彈攻擊，23名信徒死亡，IS聲稱這是旗下兩名自殺炸彈客犯下。幾天後，該組織聊天室流傳一張菲國總統杜特蒂跪在一堆頭骨上、一名武裝分子站在他身旁的插圖，圖上寫著「戰鬥才剛開始」的警告。

IS在伊拉克與敘利亞擁有的領土曾跟英國面積一樣大，但過去四年遭到美國為首的聯軍空襲以及庫德族與什葉派民兵的地面攻勢後，如今剩下敘國東南部一處隨時可能失守的小村莊，但即便如此，IS並未窮途末路，反而在其他地方萌芽。

菲南民答那峨地區由於叢林密布加上治安欠佳，長久以來就是叛亂分子的避風港，IS也因此得以吸引一票激進支持者。

從小就在菲國南部巴西蘭島民兵組織當娃娃兵的孟通丹說，他堂哥印答瑪是個民兵領袖，如今已宣誓效忠IS：「IS在這裡很有勢力。我不知道我堂哥為什麼加入，但在這裡到處都發生一樣的事。」

IS在2016年首次在菲南大舉招兵買馬，在網上播影片向無法前往位於中東哈里發國的武裝分子招手。情報官員指出，數以百計激進分子從遙遠的車臣、索馬利亞與葉門湧入菲國。

隔年，宣誓效忠IS的武裝分子占領了民答那峨的馬拉韋市，當菲國軍隊五個月後打下馬拉韋時，這個菲國最大的穆斯林聚居城市已淪為廢墟。至少900名叛亂分子被殺，包括外籍戰士與IS的東亞地區首腦哈比倫。

然而，即便杜特蒂宣布戰勝IS，但顯然沒有阻止其忠貞分子重新集結。菲國和平、暴力暨恐怖主義研究所主席班樂義說：「IS資金正流入菲律賓，他們在招募戰士。IS是當今菲律賓最複雜並在演變中的問題，我們不能因為討厭IS，就視而不見。」

菲律賓總統杜特蒂（圖中戴帽者）今年1月到菲國霍洛島視察遭伊斯蘭國分子攻擊的天主教...
菲律賓總統杜特蒂（圖中戴帽者）今年1月到菲國霍洛島視察遭伊斯蘭國分子攻擊的天主教堂。（美聯社）
分享

IS伊斯蘭國菲律賓
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

北韓國會選舉今投票 金正恩也來競選

2019-03-10 21:04

北韓式民主 最高人民會議選舉贏家全由黨決定

2019-03-10 20:57

委內瑞拉大停電第3天 瓜伊多號召全民到首都抗議

2019-03-10 21:34

國會表決在即 疑歐派警告梅伊脫歐協議面臨挫敗

2019-03-10 20:16

衣索比亞航空：飛機駕駛員曾通知塔台有困難　要求折返

2019-03-10 21:24

衣索比亞航空起飛6分就墜毀 機上33國157人喪命

2019-03-10 18:47

德政府專機故障頻發 內閣成員今後須乘民航

2019-03-10 18:05

衣索比亞客機失事墜毀 機上157人已傳傷亡

2019-03-10 17:40

美制裁委內瑞拉嚇怕銀行業 乾脆中斷往來

2019-03-10 17:19

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

2019-03-10 16:41

星期人物／26歲當外長挑戰美國霸權 他成功讓內戰降溫

2019-03-10 16:00

公然求婚竟違法 伊朗情侶遭逮捕

2019-03-10 15:42

加強邊境控管 3年入歐要登記

2019-03-10 15:41

離奇11嬰亡 引出突國財政問題

2019-03-10 15:40

俄網軍干擾美大選換招式 操作社媒由明轉暗

2019-03-10 14:59

英脫歐協議本週再次表決 結果仍難看好

2019-03-10 13:59

後年起赴申根國 須付7歐元認證安全

2019-03-10 13:52

兩度差點被斬首 他還要向IS把車討回來

2019-03-10 13:40

川金會亮點 躲在樹後的金與正

2019-03-10 13:40

土耳其航空遇亂流30傷 1空服員腿骨折

2019-03-10 13:26

委國停電導致醫院病患亡 馬杜洛控美國網攻

2019-03-10 13:20

越南非洲豬瘟肆虐 12省市成疫區

2019-03-10 13:14

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

加拿大總理衰事纏身 同黨女議員控他飆罵

2019-03-10 12:12

麻疹疫情擴大！紐西蘭急調疫苗 染病人數恐再增

2019-03-10 12:08

土耳其航空遇亂流！32人受傷 空服員疑斷腿

2019-03-10 11:07

委內瑞拉電力遭政治綁架？總統馬杜洛批美搞電力戰

2019-03-10 10:33

終結政治危機亮曙光 尼加拉瓜政府願放示威者

2019-03-10 09:47

委內瑞拉大規模停電洗腎作業停擺 15患者喪生

2019-03-10 08:53

義擬加入「一帶一路」 美：不該參與無益計畫

2019-03-10 08:47

西方遺毒？「侮辱公共道德」 伊朗情侶當眾求婚被捕

2019-03-10 08:29

哥倫比亞飛機墜毀中東部 機上12人罹難

2019-03-10 06:06

墨西哥中部夜店發生槍擊案 至少15死4傷

2019-03-10 03:50

星期人物／阿爾及利亞總統中風罹癌 神隱治國拚5連任

2019-03-10 00:57

日防衛相：美F35B戰機 可在日「準航母」上作業

2019-03-10 00:53

加入一帶一路 義大利副部長：地緣政治軸心不會傾斜

2019-03-09 23:57

拚經濟 義大利總理：「一帶一路」是機會

2019-03-09 23:52

加拿大政治危機傷形象 杜魯道連任遇苦戰

2019-03-09 23:34

軍事強人哈夫塔虎視眈眈 恐朝利比亞首都逼近

2019-03-09 22:17
看更多

熱門文章

阿公病危 醫生透過機器人視訊宣布「你快死了」

2019-03-10 09:32

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

衣索比亞航空起飛6分就墜毀 機上33國157人喪命

2019-03-10 18:47

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

2019-03-10 16:41

土耳其航空遇亂流！32人受傷 空服員疑斷腿

2019-03-10 11:07

美股這波漲勢...恐到頭了

2019-03-09 23:33

不滿遭背棄！她雇黑手黨報復 前男友慘遭活封水泥牆

2019-03-10 14:44

衣索比亞客機失事墜毀 機上157人已傳傷亡

2019-03-10 17:40

川普：美中協議若簽成 美股將漲翻天

2019-03-10 12:58

影／瞬間被吞！南非攝影師鯨口逃生

2019-03-10 18:38

西方遺毒？「侮辱公共道德」 伊朗情侶當眾求婚被捕

2019-03-10 08:29

哥倫比亞飛機墜毀中東部 機上12人罹難

2019-03-10 06:06

拚經濟 義大利總理：「一帶一路」是機會

2019-03-09 23:52

美日光節約時間 啟動

2019-03-09 23:16

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

星期人物／26歲當外長挑戰美國霸權 他成功讓內戰降溫

2019-03-10 16:00

義擬加入「一帶一路」 美：不該參與無益計畫

2019-03-10 08:47

加拿大越洋航空客機冒煙 緊急轉降紐瓦克機場

2019-03-10 04:19

如何救地球？小行星超堅硬 想炸毀得動用更大能量

2019-03-10 09:09

委內瑞拉電力遭政治綁架？總統馬杜洛批美搞電力戰

2019-03-10 10:33

加拿大政治危機傷形象 杜魯道連任遇苦戰

2019-03-09 23:34

談脫歐協議 英國會領袖責問歐盟玩什麼把戲

2019-03-09 22:15

軍事強人哈夫塔虎視眈眈 恐朝利比亞首都逼近

2019-03-09 22:17

鮑爾重申 不急於調整利率

2019-03-09 23:16

銀河系有多重？ 研究：約1.5兆個太陽

2019-03-10 18:22

全球人類主要死因 還是這種病

2019-03-10 20:34

轉為日光節約時間後的周一股市總跌 投資人周末不好睡

2019-03-09 22:17

最長壽人瑞 日116歲婆婆日飲3至4罐咖啡

2019-03-10 15:21

美零售寒冬 關閉門市數量倍增

2019-03-09 23:34

25歲生日前夕罹病 佛朗明哥舞正妹全身毛髮掉光光

2019-03-10 14:38

委內瑞拉大規模停電洗腎作業停擺 15患者喪生

2019-03-10 08:53

德政府專機故障頻發 內閣成員今後須乘民航

2019-03-10 18:05

沃爾瑪營收「坐火箭」 2億現金獎員工

2019-03-10 17:07

美制裁委內瑞拉嚇怕銀行業 乾脆中斷往來

2019-03-10 17:19

貿易談判看到希望？ 川普：不是好協議不會簽

2019-03-09 23:29

債市耳語…QE可能重現

2019-03-09 23:16

墨西哥中部夜店發生槍擊案 至少15死4傷

2019-03-10 03:50

陸商務副部長王受文：中美談判「我是看到希望了」

2019-03-10 01:00

反壟斷 美議員促分拆科技巨人

2019-03-09 23:34

公然求婚竟違法 伊朗情侶遭逮捕

2019-03-10 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top