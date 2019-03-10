伊斯蘭國在中東敗退 轉戰菲律賓南部

2019-03-10 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



由於在中東戰場節節敗退，極端組織「伊斯蘭國」（IS）近年被迫將目光移至東南亞國家，當中又以對菲律賓南部地區的滲透最為積極，除了建立分支勢力外，甚至想在當地成立新省分。

紐約時報報導，伊斯蘭國的黑旗正飄揚於被該組織稱作「東亞」省的菲國南部島嶼上空，活躍在叢林中的恐怖分子正將這個恐怖主義品牌，從遠隔重洋的IS地帶入新的戰線。

今年元月，菲國南部一處天主教教堂在舉行周日彌撒時遭兩枚炸彈攻擊，23名信徒死亡，IS聲稱這是旗下兩名自殺炸彈客犯下。幾天後，該組織聊天室流傳一張菲國總統杜特蒂跪在一堆頭骨上、一名武裝分子站在他身旁的插圖，圖上寫著「戰鬥才剛開始」的警告。

IS在伊拉克與敘利亞擁有的領土曾跟英國面積一樣大，但過去四年遭到美國為首的聯軍空襲以及庫德族與什葉派民兵的地面攻勢後，如今剩下敘國東南部一處隨時可能失守的小村莊，但即便如此，IS並未窮途末路，反而在其他地方萌芽。

菲南民答那峨地區由於叢林密布加上治安欠佳，長久以來就是叛亂分子的避風港，IS也因此得以吸引一票激進支持者。

從小就在菲國南部巴西蘭島民兵組織當娃娃兵的孟通丹說，他堂哥印答瑪是個民兵領袖，如今已宣誓效忠IS：「IS在這裡很有勢力。我不知道我堂哥為什麼加入，但在這裡到處都發生一樣的事。」

IS在2016年首次在菲南大舉招兵買馬，在網上播影片向無法前往位於中東哈里發國的武裝分子招手。情報官員指出，數以百計激進分子從遙遠的車臣、索馬利亞與葉門湧入菲國。

隔年，宣誓效忠IS的武裝分子占領了民答那峨的馬拉韋市，當菲國軍隊五個月後打下馬拉韋時，這個菲國最大的穆斯林聚居城市已淪為廢墟。至少900名叛亂分子被殺，包括外籍戰士與IS的東亞地區首腦哈比倫。