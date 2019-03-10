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衣索比亞航空：飛機駕駛員曾通知塔台有困難　要求折返

2019-03-10 21:24聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

衣索比亞航空執行長基布雷馬利安（Tewolde Gebremariam）10日表示，駕駛飛往肯亞首都奈洛比波音737 Max-8客機的駕駛員，曾通知塔台管制人員「他遇到困難」，並希望折返回機場。該失事客機在10日上午8點38分起飛，但不幸在8點44分於比修福圖鎮附近墜毀。

當被記者問到是否有求救呼叫時，基布雷馬利安稱飛機駕駛員「獲准」返回阿迪斯阿貝巴。

基布雷馬利安10日到失事現場視察。美聯社
基布雷馬利安10日到失事現場視察。美聯社
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