衣索比亞航空：飛機駕駛員曾通知塔台有困難 要求折返

2019-03-10 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



衣索比亞航空執行長基布雷馬利安（Tewolde Gebremariam）10日表示，駕駛飛往肯亞首都奈洛比波音737 Max-8客機的駕駛員，曾通知塔台管制人員「他遇到困難」，並希望折返回機場。該失事客機在10日上午8點38分起飛，但不幸在8點44分於比修福圖鎮附近墜毀。