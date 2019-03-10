北韓國會選舉今投票 金正恩也來競選

2019-03-10 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



北韓最高權力機關「最高人民會議」（國會）議員選舉10日投票，數百萬北韓選民將選出大約700名議員，韓聯社報導，北韓國會是橡皮圖章，這場投票意在團結全民，並鞏固領導人金正恩的權力，當選人得票率料將接近100%。

朝中社報導，10日上午11點，金正恩來到平壤「金策工業綜合大學」投票所投票，受到民眾熱烈歡迎，他揮手致意，胞妹金與正也同行。金正恩牽著這個選區的候選人、該大學校長洪瑞憲，一同進入投票所。

北韓勞動黨機關報「勞動新聞」10日在社論中說：「本屆選舉在意義極為深遠的革命發展階段中舉行，將彰顯朝鮮人民的堅定信念。朝鮮人民在任何艱難險阻面前都矢志不渝地相信、擁護最高領導人同志。在朝美首腦會談未能達成協議、國際制裁長期化的情況下，朝方希望全民緊密團結在以金正恩為核心的黨中央周圍，統一思想，共克時艱。」

這次是金正恩2011年掌權後第二次最高人民會議選舉。上次第13屆議員選舉於2014年3月舉行。韓聯社報導，上屆選舉中，金正恩在白頭山選區當選議員。美聯社報導，金正恩這次代表平壤選區競選連任。

最高人民會議是北韓憲法上最高權力機構，議員每年開會一到兩次，通常在三或四月，目的是同意勞動黨的政策，休會期間其職權由常任委員會代行。其選舉採用同額選舉制，每個選區只設一名候選人，主要由執政勞動黨挑選。

最高人民會議每五年舉行換屆選舉，當選人總數根據全國人口調整，每名議員代表3萬到3萬5000人，議員總額約700人。歷屆選舉幾乎都是全民投票，投票率都在99%以上。根據北韓中選會資料，截至10日下午3點為止，投票率為92.35%。