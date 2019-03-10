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一張圖來了！明轉乾冷 未來一周兩波冷空氣高山恐降雪

衣索比亞客機失事墜毀 機上157人已傳傷亡

德政府專機故障頻發 內閣成員今後須乘民航

2019-03-10 18:05聯合報 記者李京倫╱即時報導

德國之聲中文網9日根據「明鏡」周刊內文報導，今後德國部長出差原則上須乘坐商業航班，政府專機將只限聯邦總統、聯邦總理、副總理、外交部長和內政部長使用。

明鏡還報導，總統史泰因邁爾和總理梅克爾出訪時還會配備備用飛機，以便在飛機故障時隨時救急。

德國國防部一份內部報告指出，由於專機僅供最重要的政府人士使用，越來越多「次要的用機申請被拒絕」。新規定執行之後，經濟部長阿爾特邁爾和發展援助部長穆勒都成為「受害者」。阿爾特邁爾不得不推遲原定2月份的亞洲行，穆勒則乘坐商業航班出訪拉美。

穆勒接受明鏡訪問時表達不滿：「如果想在我們近80個遍布於非洲、亞洲和拉美的夥伴國履行我的義務，坐民航飛機可不容易，有時根本不可能乘坐民航班機去。」他說，總統和總理當然應該隨時都可以使用專機，但專機使用應該根據必要性來分配，而不是根據級別，這是過時的思想。

最近數月，德國政府專機經常故障。不久前，出訪馬利的外交部長馬斯打算回國時，專機A319發生技術故障，一時無法修復，德國只好再派一架A340專機把馬斯接回。

今年1月，出訪衣索比亞的史泰因邁爾乘坐的專機也發生故障，延遲3個小時後，專機終於得以升空。這一故障一度使聯邦政府考慮，是否要為幾天後出訪日本的梅克爾換一架專機。不過最終梅克爾還是乘坐同一架飛機。

去年11月，梅克爾乘坐專機前往阿根廷布宜諾斯艾利斯參加G20峰會，起飛一小時後專機就因為電子系統發生故障而迫降，她後來換乘民航班機飛抵阿根廷，被同機旅客瞥見拍照。這一故障甚至使梅克爾錯過峰會開幕式。

德國總理梅克爾2013年搭機抵達土耳其加吉安特，走下空中巴士A340專機。（美聯...
德國總理梅克爾2013年搭機抵達土耳其加吉安特，走下空中巴士A340專機。（美聯社）
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專機梅克爾德國
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