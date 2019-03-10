影／25歲生日前罹禿髮症 正妹舞者自拍「告別秀髮」

2019-03-10 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



英國佛朗明哥正妹舞者喬西‧辛納杜萊（Josie Sinnadurai），25歲生日前確診「全身性禿髮症」（Alopecia universalis），但不願被疾病打敗，在冷靜下來思考後，決定改變心態，先去拍寫真紀念有頭髮的日子，然後替自己的秀髮舉辦「告別式」，拍攝記錄自己剃髮過程，並邀請朋友一起來歡慶全新的自己。