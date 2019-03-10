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衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

煮泡麵聞到瓦斯味打開電燈 蘇澳民宅氣爆奪3命

衣索比亞航空客機墜毀 機上157人下落不明

2019-03-10 16:41聯合報 記者李京倫╱即時報導

路透報導，衣索比亞航空發言人說，該公司一架飛往肯亞首都奈洛比的客機，10日上午8點44分墜毀，機上149名乘客和8名機組員下落不明。

衣索比亞航空客機。圖非失事客機。（路透）
衣索比亞航空客機。圖非失事客機。（路透）
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