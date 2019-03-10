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星期人物／26歲當外長挑戰美國霸權 他成功讓內戰降溫

2019-03-10 16:00聯合報 記者李京倫╱即時報導

阿爾及利亞總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）是該國獨立戰爭老兵，掌權20年，如今再度為生存而戰，尋求在4月18日大選中贏得第五個總統任期，引發群眾走上各大城街頭抗議，要他交出政權，讓人民決定自己的未來。

現年82歲的布特弗利卡，2013年中風後就鮮少露面。去年4月他坐輪椅在首都阿爾及爾現身，據傳目前在瑞士日內瓦一家醫院接受治療，不過他本月3日由幕僚代為提交參選總統文件，儘管他提出若順利連任，會在新任期內提前舉辦大選，而且不再競選連任，仍澆不熄群眾怒火。

關於布特弗利卡的出生地，有的傳記作者說在阿爾及利亞西部特萊姆森市，也有人說在鄰國摩洛哥烏季達市。布特弗利卡19歲時加入反抗法國統治的叛軍，成為指揮官布邁丁（Houari Boumediene）的手下，布邁丁後來成為阿爾及利亞總統。

1962年阿爾及利亞獨立，25歲的布特弗利卡成為青年暨觀光部長，隔年26歲的他當上該國首位外交部長，一躍成為「不結盟運動」的風雲人物。不結盟運動是非洲、亞洲與拉丁美洲國家組成的國際組織，成員國不與美蘇兩強結盟，反對殖民，爭取民族獨立自主。

布特弗利卡捍衛脫離殖民國家的權益，並挑戰他認為的美國霸權。他要求聯合國接納中華人民共和國，痛斥南非種族隔離制度。

他接待過古巴革命核心人物切．格瓦拉，庇護過遭美國追捕的馬克思主義革命團體「黑豹黨」幹部克里弗，並對逃離美國監獄、宣揚LSD療效的美國心理學家李瑞（Timothy Leary）給予政治庇護。南非故總統曼德拉年輕時，也在阿爾及利亞首次接受軍事訓練。

1974年，布特弗利卡擔任聯合國大會主席時，破天荒邀請巴勒斯坦解放組織領袖阿拉法特在聯大演講，引發爆炸性討論。才不過兩年前，巴勒斯坦槍手在德國慕尼黑奧運上綁架並殺害數名以色列選手。布特弗利卡就在主席台上，看著腰間掛著槍套的阿拉法特演說。此舉促使國際社會逐漸認可巴勒斯坦人的想法。

不過，1978年布邁丁過世後，布特弗利卡外長職遭撤，當局開始調查他的金融違規行為。布特弗利卡說，指控純屬編造，是為了拉他下馬。1980年代初，他流亡到杜拜，1987年回國，但保持低調，拒接政府職位。

1992年，阿爾及利亞伊斯蘭基本教義派組織即將在國會選舉中獲勝時，軍方支持的政府宣告選舉無效，內戰隨即爆發，整村村民遭屠殺，城市居民被割喉。多年內戰導致20萬人死亡。1999年，承諾終結內戰的布特弗利卡在軍方支持下首度當選總統。他不顧主流派強烈反對，宣布對放下武器的民兵給予特赦，結果暴力迅速降溫。

布特弗利卡接著在2004、2009年成功連任，反對派批評他操弄選舉。布特弗利卡在幕後與自己的安全部隊進行一連串凶殘鬥爭，到了2009年第三任期開始時，他已成為該國30年來權力最大的總統。去年他還將12名高階將領免職，鞏固權力。

雖然阿爾及利亞貪腐盛行，而且政治經濟停滯，不過油氣出口帶來大量收入，加上飽經內戰的人民不喜動盪，所以布特弗利卡政權在2011年「阿拉伯之春」人民起義風潮中安然無恙。

布特弗利卡的私生活鮮為人知。官方紀錄顯示他未曾結婚，民間說法則是他1990年結過婚。布特弗利卡與母親一同住在阿爾及爾，母親為他做飯。

2005年，法國醫師為布特弗利卡開刀，官方說法是治療胃潰瘍，外洩的美國外交電報則指他罹癌。2009年母親過世後，布特弗利卡變得更虛弱。

2012年五月，布特弗利卡在阿爾及利亞東部塞提夫市演講時說，他這一代領袖該交棒了，「我們的時代已結束」。2013年初他中風，在巴黎住院三個月，後來回國休養就很少露面。

阿爾及利亞總統布特弗利卡。 美聯社
阿爾及利亞總統布特弗利卡。 美聯社
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