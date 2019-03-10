公然求婚竟違法 伊朗情侶遭逮捕

2019-03-10 15:42 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



伊朗一對情侶因在公共場合求婚，因此遭逮捕，再度顯現伊朗社會保守的一面。（photo by Wikimedia） 分享 facebook

伊朗一對情侶因為在公共場合上演求婚戲碼而遭到當局的逮捕！伊朗警方雖然在逮捕他們不久即獲保釋，卻也讓伊朗社會保守的一面展露無遺。針對要至伊朗旅遊的國民，各國政府也有許多詳盡建議，就怕自己的國民因違反伊斯蘭的善良風俗規則而遭到逮捕。

公然求婚被捕

根據《英國廣播公司》報導，伊朗一對情侶在阿拉克的一個購物中心中上演求婚戲碼。根據旁觀者錄下並傳上社群媒體的畫面，兩個人當時站在由玫瑰花瓣所圍成的圓圈中。在女方答應求婚後，兩人相擁在一起，而旁邊的圍觀者也為他們歡呼。

但求婚結束後的發展卻完全變調。因為伊朗律法對男女在公開場合的情感互動有嚴格的限制，伊朗警方隨後就將兩人逮捕。地方警察副局長卡哈拉吉表示，警方是在民眾的要求下，以違反公共善良風俗的名義將兩人逮捕。但他補充表示，兩人已經於稍早獲保釋。

社會限制多

受到嚴格的伊斯蘭律法影響，伊朗社會與法律其實對於異性互動行為有相當多的限制。英國政府《國外旅遊須知》指出，在任何公共場合，女性都應該用頭巾包覆頭部，並穿著至少長於大腿一半或是及膝的衣裝或褲裝。

未婚或是異性結伴出遊的旅客也應在公共場合保持低調，而伊朗的飯店有權在任何情侶入住飯店之前，要求他們出示結婚證書。他們更指出，伊朗警方能任意拘留任何人，且被拘留者時常無法立即聘請律師，外國領事館也時常被禁止會見被逮捕的該國國民。

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