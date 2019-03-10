加強邊境控管 3年入歐要登記

2019-03-10 15:41 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



歐盟計劃針對免簽證國家於2021年推出ETIAS歐盟旅行資訊及許可系統，任何欲免簽入境的旅客將必須先行登記，才能免簽入境。（photo by pixabay, used under CC License） 分享 facebook

為了加強邊境控管，歐盟宣布最快將於2021年針對所有免簽國家實施ETIAS系統登記。ETIAS系統將針對免簽旅客進行安全檢查，實施後，任何想入境的免簽證旅客都須上網登記，並支付7歐元的手續費。歐盟指出，ETIAS不是簽證，在95%的情形下，申請者能在數分鐘內獲得許可。

歐盟目前與許多國家簽訂免簽協定，而這些國家的國民都能在90天內自由進出申根公約內的國家。但根據《CNN》報導，歐盟為了加強邊境控管，最快將自2021年起啟用ETIAS，歐盟旅行資訊及許可系統，透過網路核發電子旅行許可。

歐盟官員表示，ETIAS啟用後，任何想要拜訪申根地區，並符合免簽資格的旅客，都必須在入境之前至ETIAS系統進行線上申請。他們也強調，ETIAS並不是簽證，僅僅是旅行許可登記，性質與美國的ESTA電子旅遊許可證系統十分相似。

《華盛頓郵報》指出，ETIAS系統最早由歐盟執委會於2016年提出，目的是「識別免簽旅客中是否存在安全上或非法移民的威脅漏洞」，並於2018年夏天正式決定設立。

為了避免造成誤會，歐盟也特地澄清，簽證除了需要親自至領事館辦理外，也需要蒐集申請者的生物特徵資料與其他必要的個人資料，申請時間更有可能耗時半個月至兩個月。而ETIAS僅需耗時數分鐘，且可以在家裡用個人電腦申請，有效時間更長達三年，不限出入境次數。

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