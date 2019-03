加強邊境控管 3年入歐要登記

歐盟計劃針對免簽證國家於2021年推出ETIAS歐盟旅行資訊及許可系統,任何欲免簽入境的旅客將必須先行登記,才能免簽入境。(photo by pixabay, used under CC License)

為了加強邊境控管,歐盟宣布最快將於2021年針對所有免簽國家實施ETIAS系統登記。ETIAS系統將針對免簽旅客進行安全檢查,實施後,任何想入境的免簽證旅客都須上網登記,並支付7歐元的手續費。歐盟指出,ETIAS不是簽證,在95%的情形下,申請者能在數分鐘內獲得許可。

歐盟目前與許多國家簽訂免簽協定,而這些國家的國民都能在90天內自由進出申根公約內的國家。但根據《CNN》報導,歐盟為了加強邊境控管,最快將自2021年起啟用ETIAS,歐盟旅行資訊及許可系統,透過網路核發電子旅行許可。

歐盟官員表示,ETIAS啟用後,任何想要拜訪申根地區,並符合免簽資格的旅客,都必須在入境之前至ETIAS系統進行線上申請。他們也強調,ETIAS並不是簽證,僅僅是旅行許可登記,性質與美國的ESTA電子旅遊許可證系統十分相似。

《華盛頓郵報》指出,ETIAS系統最早由歐盟執委會於2016年提出,目的是「識別免簽旅客中是否存在安全上或非法移民的威脅漏洞」,並於2018年夏天正式決定設立。

為了避免造成誤會,歐盟也特地澄清,簽證除了需要親自至領事館辦理外,也需要蒐集申請者的生物特徵資料與其他必要的個人資料,申請時間更有可能耗時半個月至兩個月。而ETIAS僅需耗時數分鐘,且可以在家裡用個人電腦申請,有效時間更長達三年,不限出入境次數。

