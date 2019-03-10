離奇11嬰亡 引出突國財政問題

2019-03-10 15:40 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



突尼西亞10日驚傳11位新生兒短時間內喪命，引發該國要求徹查國家醫療設施，外媒與兒科協會都指出內部財政問題嚴重。(photo by Pixabay) 分享 facebook

突尼西亞驚爆11位新生兒死亡，引發該國對醫療系統的穩定進行徹查！突尼西亞10日傳出有11位新生兒離奇死亡，當地媒體目前多把矛頭指向進行「靜脈注射」的醫療人員專業度不足，而該國健康部長夏利夫也立即請辭。此案也說明，該國對醫療系統信心盡失，兒科協會呼籲，突國醫療已不如過往是「非洲最佳的典範」，其中的財政短缺問題急須解決。

根據《英國廣播公司》報導，突尼西亞首都突尼斯的醫院10日驚傳，一天之內11位新生兒離奇死亡，此案震驚該國社會，連帶僅上任4個月的健康部長夏利夫負上政治責任，引咎辭職。

針對新生兒死因，當地媒體多引述兒科協會之言，是「靜脈注射過程出意外」。兒科協會認為，醫療人員專業度不足是罪魁禍首。不過，醫療組織尚未給出正面回應，使該國掀起一陣抨擊醫療系統的懷疑論，多數學界認為，從2011年以來，該國醫療一直有財政問題與藥物經常性短缺。首相查德強調，團隊已針對國營設施的醫療、製藥系統進行全面徹查。

據《彭博社》報導，突尼西亞在過去彭博社發表的全球健康指數中，總在非洲地區位居鰲頭，但由於近年來的結構性問題導致的財政腐敗，《彭博社》於2019年將該國健康指數下調為59.59的「不及格」，讓該國滑落到第二名，落後給「新任最健康非洲國家」、南非（62.56）。

《彭博社》這項評比參考了預期壽命、人民獲得潔淨水、飲食習慣與衛生設施等選項，突尼西亞的（國營）公衛設施正因結構問題而獲得低分，儘管仍名列非洲次名，但在全球排行中，遠排在50開之外。

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